Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года

10 апреля 2023, 22:18

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При обстреле поста ДПС "Волга-14" на границе Ингушетии и Северной Осетии в ночь на 28 марта 2023 года были ранены двое полицейских, а нападавшим удалось скрыться. После инцидента были объявлены в розыск шесть жителей Ингушетии, двое из них были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но участникам подполья еще два раза удалось уйти от силовиков, а силовики при этом оба раза понесли потери. В ходе боя в Зязиков-Юрте были убиты трое и ранены восемь силовиков, что стало наибольшей за день потерей силовиков с августа 2012 года. "Кавказский узел" подготовил справку о том, как развивались эти события.

Нападение на пост ДПС

В ночь на 28 марта 2023 года неизвестные обстреляли пост ДПС "Волга-14" на границе Ингушетии и Северной Осетии, после чего пешком ушли в сторону села Майское.

Следственное управление СКР по Северной Осетии сообщило, что при обстреле поста ранены двое полицейских. "В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы", – сообщило ведомство .

28 марта Управление ФСБ по Ингушетии объявило в розыск о подозрению в планировании терактов и причастности к нападению на пост ДПС четверых жителей республики – уроженцев села Кантышево Микаила Мошхоева и Рамазана Эльдиева, уроженцев Малгобека Амира Бокова и Амирхана Гуражева.

31 марта МВД Северной Осетии объявило об усилении мер безопасности в республике. К усиленным мерам относятся дополнительные посты полиции на автодорогах, где "осуществляется тщательная проверка автотранспорта и гражданских лиц", дополнительные наряды силовиков, в том числе бойцов республиканской Росгвардии на КПП на административных границах с соседними регионами, усиление охраны объектов инфраструктуры. Обосновывая необходимость этих мер, МВД сослалось на "осложненную оперативную обстановку" /.

1 апреля ФСБ по Ингушетии назвало имена еще двух подозреваемых в планировании терактов и причастности к нападению на пост ДПС – Адама Оздоева и Мовсара Коттоева .

Нападение на пост ДПС произошло на границе двух республик, но на территории Северной Осетии. "Атака велась на пост полиции, расположенный на территории Северной Осетии на пересечении автодорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское", – указало следственное управление СКР по Северной Осетии. В сообщении МВД по Ингушетии сказано, что из автоматов был обстрелян "пост "Волга-14", расположенный возле селения Кантышево Назрановского района Ингушетии". МВД по Ингушетии на своем сайте также опубликовало видео обстрелянного поста ДПС. Из этого ролика следует, что пост действительно расположен на перекрестке автодорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское рядом с мечетью, АЗС и магазином стройматериалов. По данным сервиса "Яндекс. Карты", пост ДПС находится (координаты 43.217256, 44.697542) на территории Северной Осетии.

Режим КТО и бой в Зязиков-Юрте

3 апреля предполагаемые участники нападения на пост ДПС были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов на ферме в Малгобеке, принадлежащей дяде разыскиваемого Мовсара Коттоева. Подозреваемые открыли огонь по силовикам, ранили одного из них и скрылись. Владелец фермы был задержан.

После перестрелки, с вечера 3 апреля 2023 года, в Малгобекском районе был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). До этого режим КТО в Ингушетии не объявлялся с августа 2020 года.

Режим КТО, о котором говорится в федеральном законе РФ "О противодействии терроризму", допускает удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также ряд иных ограничений, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

4 апреля были обнаружены машины, на которых передвигались объявленные в розыск жители Ингушетии, а также медикаменты и схрон оружия. "На месте ЧП найдены гильзы калибра 5,45 мм, гильзы калибра 7,62 мм, одежда, лекарства, окровавленные бинты, которые свидетельствуют о том, что один из участников НВФ был ранен при нападении на пост полиции 27 марта", - приводятся данные в публикации газеты "Ингушетия".

В ночь на 6 апреля в селении Зязиков-Юрт силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков в одном из домов. При попытке задержания те оказали сопротивление и открыли огонь. Трое сотрудников полиции погибли, еще восемь силовиков получили ранения. А предполагаемым боевикам вновь удалось уйти с места боестолкновения.

В Telegram-канале "Известия" опубликованы кадры здания в Зязиков-Юрте, где укрывались разыскиваемые и был бой. После перестрелки дом изрешечен следами от десятков пуль. Также серьезно пострадало и соседнее здание. Автор видеосюжета отметил, что рядом с домом лежат остовы сгоревших матрасов, и предположил, что с помощью дымовой завесы объявленным в розыск жителям Ингушетии удалось скрыться.

После перестрелки в Зязиков-Юрте МВД Ингушетии пообещало 3 миллиона рублей за помощь в розыске Микаила Мошхоева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева и Адама Оздоева .

Судьба объявленных в розыск

Утром 29 марта был найден мертвым Рамазан Эльдиев. Его тело обнаружила местная жительница около своего участка на окраине Карабулака и связалась с полицией, у него было два ранения - в живот и ногу. Позднее, 31 марта 2023 года, в Youtube-канале и на сайте "Фортанги" появилось обращение Эльдиева к сестрам, записанное после его ухода из дома. В обращении он благодарит сестер за заботу о нем и просит прощения "за те трудности", что им "придется преодолеть" из-за него. «То, что я хочу сделать, - это мой долг, который на меня возложил Аллах. Я прошу вас, будьте едины. Что бы ни случилось, я останусь вашим братом, а вы - моими сестрами", - сказано в обращении. В нем также звучат призывы изучать Коран, проявить терпение и быть "стойкими в правильном" .

5 апреля в заброшенном доме в селе Акки-Юрт было найдено тело второго из шести, предположительно, причастных к нападению на пост ДПС - Мовсара Коттоева. "Возможно, взорвалась граната, которая была в разгрузочном жилете разыскиваемого", — привела версию своего источника газета "Ингушетия".

6 апреля были задержаны трое жителей Малгобекского района, приходившиеся родственниками Мовсару Коттоеву. Полицейские и сотрудники ФСБ обнаружили в их домах боеприпасы и взрывные устройства. Одного из задержанных подозревают в пособничестве разыскиваемым по подозрению в вооруженных нападениях, в том числе на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. "По предварительным данным, один из подозреваемых приходится родным братом предполагаемому участнику бандгруппы Мовсару Коттоеву, труп которого нашли в заброшенном доме в Аки-Юрте 5 апреля. Двое других - его дяди", - сообщил "Интерфакс" .

7 апреля Амир Боков сдался силовикам. Боков пришел в отделение полиции вместе со своим дядей.

8 апреля при попытке покинуть Ингушетию был задержан Микаил Мошхоев.

Реакция родственников

28 марта, на следующий день после нападения на пост ДПС, Telegram-канал "Розыск Ингушетия" опубликовал видео, на котором ингушские семьи заявляют об исчезновении своих родных. В первой части видео приведена запись с участием трех пожилых мужчин, один их них говорит, что пропал его родственник по имени Мошхоев Микаил Ахмедович, и просит сообщить о его местонахождении. Дата, когда сделана запись, на видео не указана. Во второй части видеозаписи аналогичное заявление сделали родственники Амира Бокова.

29 марта представители тейпа Боковых опубликовали видеообращение с призывом сообщить любую информацию об Амире Бокове. Один из мужчин на видео просил помочь с поисками Амира, утверждая, что семье известно, кто "забрал" его, другой член тейпа просил "вернуть" Амира. Согласно роликам о поиске Амира Бокова, которые были размещены в нескольких телеграм-каналах 29 марта, родственники Бокова прочесывали лесную местность и по громкоговорителю призывали его сдаться. 31 марта было опубликовано обращение бабушки Амира Бокова к внуку с призывом "не делать ничего предосудительного", раскаяться и вернуться домой.

1 апреля тейп Боковых обратился к другим ингушским тейпам и сообщил, что помогает силовикам в поиске своего родственника. Авторы обращения предположили, что их родственник и другие объявленные в розыск находятся "не в лесах, а в чьем-то доме", и попросили вернуть их.

Родные объявленного в розыск Микаила Мошхоева записали видеообращение, в котором говорят о том что исключили его из своего тейпа и отказываются от ответственности за его действия.

Родственники Амирхана Гуражева отказались отвечать за его действия, если выяснится, что он совершил что-то противозаконное. О том, что родные не поддерживают Гуражева и "непричастны к этому", они сказали в видеообращении, опубликованном 31 марта в Instagram*-паблике News_Ingushetii.

1 апреля в том же паблике было размещено видеообращение тейпа Оздоевых. На видео за столом сидят несколько мужчин и женщина. "Родственники и родители одного из разыскиваемых Оздоева Адама обратились к беглецу с призывом: оставить противоправный путь, вернуться домой! Отец и мать обращаются к сыну, бросившему своих двух детей - опомниться, пожалеть хотя бы их", - говорится в описании к видеоролику.

Решение о том, исключить провинившегося члена семьи из тейпа или ограничиться порицанием, зависит от многих факторов, в том числе от мнения старейшин, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы реакцию тейпов. Позиция тейпа может сильно повлиять на жизнь изгоя, отметили они.

4 апреля Ахмад Коттоев, отец разыскиваемого Мовсара Коттоева, опубликовал видеообращение, в котором отрекается от сына и обещает не мстить за него, «что бы с ним ни случилось». Коттоев был найден мертвым на следующий день.

8 апреля мать Адама Оздоева записала видеообращение, в котором призвала сына сдаться властям. На опубликованном 32-секундном видео женщина говорит на ингушском языке, обращаясь к Адаму. В ее речи слышны слова "под чьим-то влиянием", сказанные на русском языке.

10 апреля появилось видеообращение матери Амирхана Гуражева. "Мать одного из скрывающихся от сотрудников полиции обратилась к сыну… Видео выложили в соцсети, где она, измученная этой ситуацией, уговаривает сына вернуться домой и не причинять людям зло", - говорится в пояснении к видеоролику, опубликованному в телеграм-канале MashGor.

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