Опубликовано видеообращение матери Амирхана Гуражева к сыну

10 апреля 2023, 15:27

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Мать Амирхана Гуражева, одного из разыскиваемых по делу об атаках на силовиков в Ингушетии, призвала сына сообщить о своем местонахождении и вернуться домой, следует из опубликованного видеообращения.

Как писал "Кавказский узел", после перестрелки в селе Зязиков-Юрт полиция Ингушетии пообещала награду за помощь в розыске Микаила Мошхоева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева и Адама Оздоева. По версии МВД, они причастны как к нападению на пост ДПС на границе с Северной Осетией 27 марта, так и к покушению на силовиков в Зязиков-Юрте. 7 апреля Амир Боков сдался силовикам, на следующий день стало известно о задержании Микаила Мошхоева. Вечером 8 апреля было опубликовано видеообращение матери Адама Оздоева – одного из двух оставшихся в розыске. В своем обращении женщина попросила сына сдаться властям.

5 апреля во время контртеррористической операции силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков в селе Зязиков-Юрт. Во время перестрелки погибли три сотрудника полиции, еще восемь силовиков получили ранения. Предполагаемым боевикам удалось скрыться. Потери силовиков в перестрелке стали наибольшим числом жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, подсчитал "Кавказский узел".

Видеообращение матери Амирхана Гуражева опубликовано сегодня в анонимном телеграм-канале Mash Gor. "Мать одного из скрывающихся от сотрудников полиции обратилась к сыну… Видео выложили в соцсети, где она, измученная этой ситуацией, уговаривает сына вернуться домой и не причинять людям зло", - говорится в пояснении к видеоролику.

На видео немолодая женщина говорит на ингушском языке, на кадры наложены субтитры с переводом ее слов на русский язык. "Я мать Гуражева Амирхана, Лида. 26-го [марта] он вышел и не вернулся. С тех пор я не знаю о его местонахождении. Скажи место, где ты находишься, ради Всевышнего! Ты поставил нас в трудное положение! Ты же совершаешь не богоугодное дело. Появись, ради Всевышнего. Кто тебя обманывает? Кто ввел тебя в заблуждение? Вернись, ради Всевышнего! В это священное время (месяц поста Рамадан. – Прим. "Кавказского узла")… Вернись, прошу тебя", - приводится в субтитрах перевод слов женщины.

Это же видео, но без субтитров, размещено в анонимном телеграм-канале ingterpol_news, в котором ранее было опубликовано видеообращение матери Адама Оздоева. "Мать находящегося в розыске по подозрению в совершении теракта Гуражева Амирхана Тухановича обратилась через соцсети к сыну с просьбой дать знать, где он находится", - говорится в публикации.

Напомним, силовики объявили в розыск Мошхоева, Бокова, Гуражева и Оздоева после нападения на пост ДПС на границе с Северной Осетии. В розыск были объявлены также Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев. Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым, а 5 апреля стало известно, что мертвым найден еще один разыскиваемый, предположительно Коттоев.

За день до этого, 4 апреля, отец Мовсара Коттоева публично отказался от мести за сына. Ранее, 1 апреля, тейп Боковых обратился к другим ингушским тейпам и сообщил, что помогает силовикам в поиске своего родственника. Тейп Оздоевых обратился к Адаму Оздоеву с призывом вернуться домой. В свою очередь родственники Мошхоева исключили его из своего тейпа, а родные Гуражева заявили, что не причастны к его действиям.

Решение о том, исключить провинившегося члена семьи из тейпа или ограничиться порицанием, зависит от многих факторов, в том числе от мнения старейшин, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы реакцию тейпов. Позиция тейпа может сильно повлиять на жизнь изгоя, отметили они.

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