Кавказоведы объяснили варианты тейпового порицания предполагаемых боевиков в Ингушетии

04 апреля 2023, 03:44

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Решение о том, исключить провинившегося члена семьи из тейпа или ограничиться порицанием, зависит от многих факторов, в том числе мнения старейшин, отметили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы, комментируя реакцию тейпов на розыск подозреваемых в нападении на пост ДПС. Позиция тейпа может сильно повлиять на жизнь изгоя, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта, после нападения на пост ДПС, управление ФСБ по Ингушетии сообщило о розыске четырех жителей республики - Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова и Амирхана Гуражева - по делу о подготовке терактов. В тот же день стало известно, что Рамазан Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым. 1 апреля в ФСБ заявили, что правоохранители ведут розыск по делу о планировании терактов не только Мошхоева, Бокова и Гуражева, но также Адама Оздоева и Мовсара Коттоева. 1 апреля тейп Боковых обратился к другим ингушским тейпам и сообщил, что сотрудничает с правоохранительными органами. Тейп Оздоевых обратился к Адаму Оздоеву с призывом вернуться домой. В свою очередь родственники Мошхоева исключили его из своего тейпа, а родные Гуражева заявили, что не причастны к его действиям.

Два силовика получили ранения в результате вооруженного нападения на пост ДПС "Волга-24", расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии. Этот инцидент стал первой атакой на силовиков в Северной Осетии почти за девять месяцев. "Кавказский узел" ведет раздел "Северный Кавказ - статистика жертв", где собирает информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

Ингушский правозащитник Магомед Муцольгов не исключает, что изгнание из тейпа одного из разыскиваемых жителей Ингушетии могло быть принято под давление властей, но все же склоняется к мнению, что это решение самого тейпа.

«Ко мне не поступали какие-то жалобы о том, что на кого-то давят. Мне не хотелось бы гадать. Но решение зависит от многих обстоятельств. Это зависит от мировоззрения и жизненного опыта тех, кто принял это решение. Наверное, от того человека, о котором приняли решение, от его образа жизни. Есть много факторов, которые надо учитывать», - сказал он 3 апреля корреспонденту "Кавказского узла".

По словам правозащитника, прежде, чем говорить о вине молодых людей, нужно располагать точной информацией о том, действительно ли они участвовали в нападении. «Ушли ли он действительно в «лес», участвовали ли они в обстреле или нет? Были ли знакомы друг с другом? Куда они исчезли? Может, они уехали из республики. А может что-то другое. Расследование должно быть открытым, прозрачным для публики. Не секрет, что люди не доверяют силовым структурам. Поэтому они должны установить и показать факты. Цель любого следствия - это выяснение истины, а не просто поиск виновных», - отметил Муцольгов.

Он указал, что исключение из тейпа нельзя назвать формальностью, если человек - часть ингушского общества. «Это не видимость. Это серьезное общественное явление. У ингушей такая традиция. Мы живем семьями, родами. Для того, от кого отказался тейп, это означает, что он лишился его поддержки. Тейп заявил, что мы не будем поддерживать с ним никаких отношений - ни добрых, ни враждебных. Не будем ни радоваться, ни горевать за него. Это один из способов общественного воздействия», - пояснил Муцольгов.

Старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа Ахмет Ярлыкапов считает, что разная реакция родственников разыскиваемых молодых людей объясняется разными трактовками адатов и особенностей взглядов старейшин тейпов.

"Адаты, обычаи меняются, потому что меняются времена, обстоятельства. Внутри разных тейпов могут по-разному применяться те или иные обычаи. Имеет также значение в целом положение тейпа. Подход к принятию решения об исключении зависит от этих и других факторов. Поэтому один тейп может резко исключить своего члена, а другие ограничиться призывами, уговорами», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает маловероятным давление властей в решении вопроса об исключении из тейпа. «В Ингушетии я не знаю случаев, когда бы власти заставляли родственников отречься от члена тейпа. Да и зачем им это? Им, скорее, наоборот, выгодно было не исключение, а уговоры вернуться», - полагает Ярлыкапов.

Удаление человека от тейпа может иметь неравнозначные последствия, отметил он. «Всё зависит от контекста. В России тейпы в целом не решают, каким образом жить человеку, что ему делать. Он может уехать, зарабатывать в другом месте. Тех последствий, что могли быть в XIX веке, конечно, не будет, когда исключение из рода было катастрофой, так как он терял поддержку рода. В настоящее время это не смертельно. Но иногда и сейчас человек может лишиться существенной поддержки из-за отказа от него», - резюмировал Ярлыкапов

Старший научный сотрудник отдела этнографии Кавказа Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого в СПб Макка Албогачиева заявила, что исключение из тейпа означает то, что тейп снимает с себя ответственность за судьбу бывшего члена, в том числе и родители.

«Насколько я знаю, этот человек - не лучший представитель своего тейпа. Он совершал неблаговидные поступки. Поэтому его подвергают остракизму, как было в XIX веке. От него все отступились, даже родители. Человек потерял ресурс. За него никто из общества не заступится, с ним не будут считаться. Допустим, уличная драка. Однофамильцы могут оказать помощь. А здесь за ним не остаётся никого. И родители лишают его поддержки. Конечно, для родителей это трагедия», - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Разность подходов - подвергать остракизму или уговаривать вернуться - зависит от руководства тейпа, считает она. «Возможно, те, кто возглавляет тейп, так решили. Может быть, родители заявили, что неспособны справиться с ним, как-то повлиять на него», - отметила Албогачиева.

Нападение на пост ДПС произошло на границе двух республик, но на территории Северной Осетии. "Атака велась на пост полиции, расположенный на территории Северной Осетии на пересечении автодорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское", – указало следственное управление СКР по Северной Осетии. В сообщении на сайте ведомства говорится, что следственным отделом по Пригородному району следственного управления Следственного комитета по Республике Северная Осетия-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В сообщении МВД по Ингушетии сказано, что из автоматов был обстрелян "пост "Волга-14", расположенный возле селения Кантышево Назрановского района Ингушетии". МВД по Ингушетии на своем сайте также опубликовало видео обстрелянного поста ДПС. Из этого ролика следует, что пост действительно расположен на перекрестке автодорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское рядом с мечетью, АЗС и магазином стройматериалов. По данным сервиса "Яндекс. Карты", пост ДПС находится (координаты 43.217256, 44.697542) на территории Северной Осетии.

Напомним также, что на встрече с участием имамов, тамадов и старейшин сел Ингушетии в Духовном центре мусульман Ингушетии 27 мая 2018 года муфтият Ингушетии принял решение отрешить главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины. Этому решению предшествовало обвинение Евкурова в притеснении работников Духовного центра мусульман республики и имамов со стороны местных властей.

Опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды отметили, что решение муфтията не имеет религиозного значения, это акция гражданского неповиновения в преддверии выборов главы республики. Правозащитник Магомед Муцольгов счел, что действия муфтията - это объявление Евкурову бойкота мусульманским обществом. Жители Ингушетии отметили, что постановление муфтията не является чем-то уникальным, подобные решения принимались и ранее в качестве меры публичного порицания.

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