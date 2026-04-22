Житель Северной Осетии заподозрен в оправдании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники ФСБ уличили в оправдании терроризма жителя Владикавказа, который до этого попал в поле зрения силовиков за реабилитацию нацизма.

Статья о публичном оправдании терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России) предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

Согласно версии следствия, житель Владикавказа с июня по сентябрь 2025 года публиковал в открытой общедоступной группе одного из мессенджеров “сообщения, направленные на оправдание терроризма”. При этом ранее против него уже было возбуждено дело по статье о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК России), сообщило управление Следкома по Северной Осетии.

Расследование продолжается, два уголовных дела “соединены в одно производство”, говорится в сообщении ведомства. Следствие не уточнило, какая мера пресечения избрана подозреваемому, возраст и род занятий мужчины также не указаны. Статья о реабилитации нацизма через интернет, вмененная жителю Владикавказа, предусматривает до пяти лет заключения.

Как писал "Кавказский узел", суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.