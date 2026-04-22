00:40, 22 апреля 2026

Житель Северной Осетии заподозрен в оправдании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники ФСБ уличили в оправдании терроризма жителя Владикавказа, который до этого попал в поле зрения силовиков за реабилитацию нацизма. 

Статья о публичном оправдании терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России) предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы. 

Согласно версии следствия, житель Владикавказа с июня по сентябрь 2025 года публиковал в открытой общедоступной группе одного из мессенджеров “сообщения, направленные на оправдание терроризма”. При этом ранее против него уже было возбуждено дело по статье о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК России), сообщило управление Следкома по Северной Осетии. 

Расследование продолжается, два уголовных дела “соединены в одно производство”, говорится в сообщении ведомства. Следствие не уточнило, какая мера пресечения избрана подозреваемому, возраст и род занятий мужчины также не указаны. Статья о реабилитации нацизма через интернет, вмененная жителю Владикавказа, предусматривает до пяти лет заключения. 

Как писал "Кавказский узел", суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
