Житель Северной Осетии заподозрен в оправдании терроризма
Сотрудники ФСБ уличили в оправдании терроризма жителя Владикавказа, который до этого попал в поле зрения силовиков за реабилитацию нацизма.
Статья о публичном оправдании терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России) предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.
Согласно версии следствия, житель Владикавказа с июня по сентябрь 2025 года публиковал в открытой общедоступной группе одного из мессенджеров “сообщения, направленные на оправдание терроризма”. При этом ранее против него уже было возбуждено дело по статье о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК России), сообщило управление Следкома по Северной Осетии.
Расследование продолжается, два уголовных дела “соединены в одно производство”, говорится в сообщении ведомства. Следствие не уточнило, какая мера пресечения избрана подозреваемому, возраст и род занятий мужчины также не указаны. Статья о реабилитации нацизма через интернет, вмененная жителю Владикавказа, предусматривает до пяти лет заключения.
Как писал "Кавказский узел", суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.