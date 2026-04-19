03:57, 19 апреля 2026

Военный осужден в Кабардино-Балкарии за оставление части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К пяти годам колонии приговорил Нальчикский гарнизонный военный суд военнослужащего Рустама Афлатова, признав виновным в уклонении от воинской службы в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему российской армии по фамилии Афлатов, признав его виновным в совершении преступления по части 5 статьи 337 УК РФ, об этом пресс-служба суда сообщила в соцсети "ВКонтакте" 18 апреля.

По данным суда, Афлатов 10 ноября 2025 года не явился на службу в воинскую часть, дислоцированную в Астраханской области. 28 января текущего года он сам явился в военную комендатуру в Моздоке. В суде Афлатов вину признал. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В карточке на сайте суда указано, что осужденного зовут Рустам Афлатов, его дело поступило на рассмотрение суда 10 апреля.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Арестованный подросток. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:29, 1 января 2026
За неделю с 22 по 28 декабря в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России жертв не зафиксировано
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 07.12.25, https://t.me/mod_russia/59199.
06:42, 12 декабря 2025
Официальные потери юга России на Украине превысили 8200 человек
Российский боец. Стоп-кадр видео из telegram-канала Минобороны России от 07.12.25, https://t.me/mod_russia/59187.
00:58, 8 декабря 2025
Власти признали убитыми в СВО более 8150 бойцов с юга России
Пожизненный приговор. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:12, 5 декабря 2025
За неделю с 24 по 30 ноября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и Юге России погиб один человек
Персоналии
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
14:47, 17 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Деньги за контракт, доверенность и судебное заседание в больничной палате 
Фото
13:51, 15 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Суд в пять раз снизил размер компенсации ученому Хусейну Карагулову
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Самвел Карапетян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/samvel-karapetyan-nachal-process-otkaza-ot-vseh-grazhdanstv-pomimo-armyanskogo
17 апреля 2026, 19:09
Домашний арест Самвела Карапетяна продлен на три месяца

Уборка пляжа в Анапе. 15 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15697
17 апреля 2026, 16:31
247 тонн загрязненного грунта собрано в Анапе после разлива нефтепродуктов

Никол Пашинян. Скриншот видео https://www.primeminister.am/
17 апреля 2026, 13:30
Пашинян призвал не допустить оппозицию в парламент

Наводнение в Дагестане, апрель 2026 года. Кадр видеосюжета "Первого канала".
17 апреля 2026, 00:44
Озвучены размеры компенсаций за утрату жилья при наводнении в Дагестане

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше