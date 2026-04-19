Военный осужден в Кабардино-Балкарии за оставление части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К пяти годам колонии приговорил Нальчикский гарнизонный военный суд военнослужащего Рустама Афлатова, признав виновным в уклонении от воинской службы в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему российской армии по фамилии Афлатов, признав его виновным в совершении преступления по части 5 статьи 337 УК РФ, об этом пресс-служба суда сообщила в соцсети "ВКонтакте" 18 апреля.

По данным суда, Афлатов 10 ноября 2025 года не явился на службу в воинскую часть, дислоцированную в Астраханской области. 28 января текущего года он сам явился в военную комендатуру в Моздоке. В суде Афлатов вину признал. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В карточке на сайте суда указано, что осужденного зовут Рустам Афлатов, его дело поступило на рассмотрение суда 10 апреля.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".