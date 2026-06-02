Волна российских фейков накрыла инфопространство Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Перед парламентскими выборами Армения столкнулась с масштабной дезинформационной кампанией: исследователи фиксируют использование фейковых сайтов, поддельных видео от имени известных СМИ и псевдоаналитики. К созданию и продвижению этого контента причастны структуры Doppelganger, Storm 1516 и «Матрёшка», связанные с Россией.

С весны в армянском медиапространстве отмечается резкий рост дезинформации, направленной против правительства и премьер‑министра Никола Пашиняна. Пик пришёлся на март–май 2026 года и совпал с подготовкой к выборам. Фейки распространяют анонимные Telegram‑сети, боты и медиа, связанные как с внутренними оппонентами, так и с внешними центрами влияния. С конца 2025 года основная часть вбросов касается выборов, коррупции, «внешнего управления» и отношений с Россией .

Кампания строится вокруг повторяющихся нарративов – от тезисов о «западном управлении Арменией» и «скупке земель иностранцами» до утверждений, будто Пашинян готовит войну с Россией. Фейки сначала публикуют в соцсетях, затем массово рассылают фактчекерам с однотипных анонимных Gmail‑адресов. Фактчекеры связывают это с прокремлевской схемой «Матрешка», при которой один и тот же материал тиражируется через множество площадок. В рамках кампании распространяются и дипфейки, включая ролики с призывами к насилию против Пашиняна .

Для придания убедительности используются логотипы Reuters, CNN, Spiegel, ISW. Наиболее частые типы вбросов – поддельные заявления и документы, ложные цитаты, манипулятивные интерпретации внешнеполитических событий и попытки дискредитировать реформы правительства. Активность усиливается в предвыборный период, что характерно для организованных сетей дезинформации. Платформы CivilNetCheck, FIP.am и Telegram‑канал AntiDote регулярно публикуют разборы таких материалов.

«Закон о защите ислама»

В фейковом видео, распространяемом на X , утверждается, что правительство Пашиняна приняло «Закон о защите ислама», криминализирующий критику пророка Мухаммеда. В другом видео говорится, что с ноября 2025 года азербайджанские бизнесмены стали акционерами крупных армянских компаний. В роликах используются логотипы CNN, Reuters, Bloomberg, Euronews .

«Секретный план сдачи Сюника»

PDF о якобы «передаче Сюника» оказался подделкой, собранной из фрагментов официальных бланков. Фейк распространялся в анонимных Telegram‑каналах и сопровождался комментариями о «предательстве территорий» Позднее появилось видео о том, что в Азербайджане собираются назвать «Зангезурский коридор» именем семьи Алиевых .Также в соцсети X распространялось англоязычное видео от сети Storm‑1516 о том, что Пашинян якобы выделяет десятки миллионов драмов на строительство домов для «600 000 азербайджанцев» .

Фейковая обложка Foreign Policy

На фальшивой обложке Foreign Policy с Пашиняном использованы неверные шрифты, поддельный номер выпуска и агрессивный заголовок. Внутри – ложный «репортаж» о Мариам Пашинян и хищении 80 млн долларов через бизнес Atlix . Материал распространил аккаунт RussiaNews в X . Издание опровергло факт такой публикации.

С 21 мая в соцсетях распространялись ролики с символикой CivilNet о том, что у Пашиняна «диагностирован ВИЧ». .Несколько сайтов перепечатали это, ссылаясь на CivilNet, хотя тот никогда не публиковал подобной информации .

«Опросы» и «рейтинги»

Поддельные графики «Gallup» о падении рейтинга Пашиняна – один из самых технологичных вбросов: использован бренд, но не воспроизведены методология и стиль. Исследование отсутствует в базах Gallup Armenia и Gallup International. В мае в Facebook* появился пост о том, что The New York Times «низко оценила шансы Пашиняна». На «скриншоте» заметны следы монтажа, включая армянские буквы. . The New York Times не публиковала подобных материалов .

Параллельно распространялись поддельные «опросы» о поддержке оппозиционных политиков – без методологии, выборки и дат.

Уличные опросы

CivilNetCheck установил, что ряд страниц Facebook* публикуют однотипные, сгенерированные и искусственным интеллектом «опросы» с негативными комментариями о политиках – Айке Марутяне, Вардане Гукасяне, Гургене Симоняне и партии «Я против всех» . Параллельно циркулируют негативные ролики о Пашиняне и «Гражданском договоре», тогда как о Самвеле Карапетяне – преимущественно положительные. Вероятность ИИ‑генерации превышает 90% . Ранее в апреле 2026 года фактчекеры выявили «армию» фейковых страниц и аккаунтов, создающих имитацию всеобщей поддержки одного из кандидата в премьер-министры - Самвела Карапетяна и партии «Сильная Армения», распространяя дезинформацию о представителях действующего правительства .

"Договоренности" с Трампом

В армянском сегменте соцсетей распространялся сфабрикованный скриншот якобы со страницы президента США Дональда Трампа. В публикации утверждалось, что Трамп «договорился с Пашиняном о передаче воздушного пространства Армении под нужды США» на случай, если Иран откажется соблюдать мирные договоренности. Это также было признано абсолютным фейком .

«Обвинение в сексуализированном насилии»

В сети X распространили фейковое видео, будто пресс‑секретарь Назели Багдасарян обвинила Пашиняна в сексуализированном насилии. В ролике использован логотип Euronews, но ни Euronews, ни армянские СМИ такого не публиковали. Багдасарян опровергла видео и заявила о скоординированной кампании, связанной со Storm‑1516 .

*деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

