Волна российских фейков накрыла инфопространство Армении
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Перед парламентскими выборами Армения столкнулась с масштабной дезинформационной кампанией: исследователи фиксируют использование фейковых сайтов, поддельных видео от имени известных СМИ и псевдоаналитики. К созданию и продвижению этого контента причастны структуры Doppelganger, Storm 1516 и «Матрёшка», связанные с Россией.
Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". . По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов.
С весны в армянском медиапространстве отмечается резкий рост дезинформации, направленной против правительства и премьер‑министра Никола Пашиняна. Пик пришёлся на март–май 2026 года и совпал с подготовкой к выборам. Фейки распространяют анонимные Telegram‑сети, боты и медиа, связанные как с внутренними оппонентами, так и с внешними центрами влияния. С конца 2025 года основная часть вбросов касается выборов, коррупции, «внешнего управления» и отношений с Россией 1.
Кампания строится вокруг повторяющихся нарративов – от тезисов о «западном управлении Арменией» и «скупке земель иностранцами» до утверждений, будто Пашинян готовит войну с Россией. Фейки сначала публикуют в соцсетях, затем массово рассылают фактчекерам с однотипных анонимных Gmail‑адресов. Фактчекеры связывают это с прокремлевской схемой «Матрешка», при которой один и тот же материал тиражируется через множество площадок. В рамках кампании распространяются и дипфейки, включая ролики с призывами к насилию против Пашиняна 2.
Для придания убедительности используются логотипы Reuters, CNN, Spiegel, ISW. Наиболее частые типы вбросов – поддельные заявления и документы, ложные цитаты, манипулятивные интерпретации внешнеполитических событий и попытки дискредитировать реформы правительства. Активность усиливается в предвыборный период, что характерно для организованных сетей дезинформации. Платформы CivilNetCheck, FIP.am и Telegram‑канал AntiDote регулярно публикуют разборы таких материалов.
«Закон о защите ислама»
В фейковом видео, распространяемом на X 3, утверждается, что правительство Пашиняна приняло «Закон о защите ислама», криминализирующий критику пророка Мухаммеда. В другом видео говорится, что с ноября 2025 года азербайджанские бизнесмены стали акционерами крупных армянских компаний. В роликах используются логотипы CNN, Reuters, Bloomberg, Euronews 4.
«Секретный план сдачи Сюника»
PDF о якобы «передаче Сюника» оказался подделкой, собранной из фрагментов официальных бланков. Фейк распространялся в анонимных Telegram‑каналах и сопровождался комментариями о «предательстве территорий» 5 Позднее появилось видео о том, что в Азербайджане собираются назвать «Зангезурский коридор» именем семьи Алиевых 6.Также в соцсети X распространялось англоязычное видео от сети Storm‑1516 о том, что Пашинян якобы выделяет десятки миллионов драмов на строительство домов для «600 000 азербайджанцев» 7.
Фейковая обложка Foreign Policy
На фальшивой обложке Foreign Policy с Пашиняном использованы неверные шрифты, поддельный номер выпуска и агрессивный заголовок. Внутри – ложный «репортаж» о Мариам Пашинян и хищении 80 млн долларов через бизнес Atlix 8. Материал распространил аккаунт RussiaNews в X 9. Издание опровергло факт такой публикации.
С 21 мая в соцсетях распространялись ролики с символикой CivilNet о том, что у Пашиняна «диагностирован ВИЧ». 10.Несколько сайтов перепечатали это, ссылаясь на CivilNet, хотя тот никогда не публиковал подобной информации 11.
«Опросы» и «рейтинги»
Поддельные графики «Gallup» о падении рейтинга Пашиняна – один из самых технологичных вбросов: использован бренд, но не воспроизведены методология и стиль. Исследование отсутствует в базах Gallup Armenia и Gallup International. В мае в Facebook* появился пост о том, что The New York Times «низко оценила шансы Пашиняна». На «скриншоте» заметны следы монтажа, включая армянские буквы. 12. The New York Times не публиковала подобных материалов 13.
Параллельно распространялись поддельные «опросы» о поддержке оппозиционных политиков – без методологии, выборки и дат.
Уличные опросы
CivilNetCheck установил, что ряд страниц Facebook* публикуют однотипные, сгенерированные и искусственным интеллектом «опросы» с негативными комментариями о политиках – Айке Марутяне, Вардане Гукасяне, Гургене Симоняне и партии «Я против всех» 14 15. Параллельно циркулируют негативные ролики о Пашиняне и «Гражданском договоре», тогда как о Самвеле Карапетяне – преимущественно положительные. Вероятность ИИ‑генерации превышает 90% 16. Ранее в апреле 2026 года фактчекеры выявили «армию» фейковых страниц и аккаунтов, создающих имитацию всеобщей поддержки одного из кандидата в премьер-министры - Самвела Карапетяна и партии «Сильная Армения», распространяя дезинформацию о представителях действующего правительства 17.
"Договоренности" с Трампом
В армянском сегменте соцсетей распространялся сфабрикованный скриншот якобы со страницы президента США Дональда Трампа. В публикации утверждалось, что Трамп «договорился с Пашиняном о передаче воздушного пространства Армении под нужды США» на случай, если Иран откажется соблюдать мирные договоренности. Это также было признано абсолютным фейком 18.
«Обвинение в сексуализированном насилии»
В сети X распространили фейковое видео, будто пресс‑секретарь Назели Багдасарян обвинила Пашиняна в сексуализированном насилии. В ролике использован логотип Euronews, но ни Euronews, ни армянские СМИ такого не публиковали. Багдасарян опровергла видео и заявила о скоординированной кампании, связанной со Storm‑1516 19.
*деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Примечания
- «Быстро ознакомьтесь»: как организованные сети фейковых новостей пытаются проникнуть в армянское медиапространство // civilnet.am, 11.05.2026.
- Российская «матрешка» распространяет дипфейки, содержащие призывы к убийству Пашиняна // civilnet.am, 29.05.2026.
- https://x.com/TFMDMIA/status/2027120725107126420?s=20
- https://civilnet.am/en/news/1005740
- https://t.me/antiDote_tg/253.
- https://t.me/antiDote_tg/298
- https://fip.am/ru/48947
- https://civilnet.am/en/news/1011434
- Кампания по дезинформации направлена против семьи премьер-министра Армении Пашиняна // Арменпресс, 2.04.2026
- https://t.me/antiDote_tg/248
- От имени CivilNet распространилась фейковая новость: сфабрикованная история о ВИЧ-инфекции у Пашиняна //civilnet.am, 22.05.2026.
- https://t.me/antiDote_tg/229
- Ложное утверждение аналитика, проживающего в США // FIP.am, 18.05.2026.
- 10 фейковых видеороликов об Армении за одну неделю: манипуляции под видом авторитетных СМИ //
- CivilNet, 02.03.2026.
- https://t.me/antiDote_tg/255
- «Армия фейковых аккаунтов поддерживает одного из кандидатов в премьеры» - фактчекеры Армении // JAMnews, 07.04.2025.
- Трамп не заявлял о готовности Армении предоставить США воздушное пространство: в социальных сетях распространяется фейковый скриншот //fip.am, 24.05.2026.
- https://t.me/antiDote_tg/272