Слова Захаровой об "антироссийском курсе" Еревана вызвали споры в соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Многие пользователи Facebook* сочли неуместным недовольство Марии Захаровой отказом Армении от присутствия российских наблюдателей на выборах в парламент. Их оппоненты поддержали версию властей России о влиянии Запада на политику Еревана.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "наблюдателям из России отказывают в наблюдении за выборами" в парламент Армении. При этом она признала, что российские кандидаты в наблюдатели от СНГ "находятся в санкционных списках Европейского союза", но обвинила Ереван в "прогибе" перед ЕС. По ее словам, в Москве "не готовы принять эту логику". "Будем вынуждены учитывать ее в нашей дальнейшей работе с Ереваном", - заявила Захарова.

1 апреля в Кремле Владимир Путин предупредил Никола Пашиняна, что совместить членство в Евразийском экономическом союзе и курс на сближение с Евросоюзом "невозможно по определению". Он также заявил, что в Москве "хотели бы" допуска всех пророссийских политических сил к выборам в парламент Армении. Первый саммит Армения-ЕС, который прошел в Ереване 4-5 мая, дал московским медиа повод обвинить Пашиняна в "предательстве" и антироссийском курсе. Подобной риторики придерживались и официальные лица РФ: так, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал участников саммита, в том числе Пашиняна, "безмозглыми русофобами".

Участники дискуссии в основном спорили не столько о составе миссии наблюдателей, сколько о характере отношений между Арменией и Россией. Многие восприняли решение Еревана как проявление самостоятельности и попытку пересмотра прежнего формата союзничества.

«Армения маленькая страна, ищет себе партнера, который в трудный момент может обратиться за помощью, тут же Армения плохая, лицемер и так далее», - написал, в частности, Арен Ян.

«Армения тоже учитывает все, что Россия с ней сделала. Займитесь уже своей страной!» - призвала Narine Movsesyan. «Доверие и Россия никак не помещаются в одном словосочетании», - высказался Armen Fahradyan.

«В Армении сами армяне решат, кого пускать, а кого нет в свою страну. Тем более что россияне лезут везде командовать выборами, а не наблюдать», - считает Lidia Milicenco.

«Кого видеть в своей стране, а кого нет - это исключительное право суверенного, независимого государства», - написал Давидов Олексій. «Армяне сами выберут свой путь и с кем им дружить - это и есть демократия», - заявил Наиль Умаров.

«У вас своих дел по горло, займитесь собой и не лезьте в дела других государств, если вас об этом не спрашивают», - заочно обратился к властям России Արմեն Մադոյան.

Часть пользователей связала решение армянских властей с последствиями войны в Карабахе и кризисом доверия к Москве. По их мнению, именно политика России в регионе подтолкнула Ереван к поиску новых партнеров.

«Россия предала Армению во время войны», - написал Дейвид Конгресс. «Вы нас предали, когда Азербайджан напал на Армению», - заявила Inga Sarkisyan. «Мы думали, что вы искренни, но оказалось, что армянский народ ошибся. Вы обманули целый народ», - написал Смбат Мовсес.

Часть пользователей попыталась отделить отношение к российскому государству от отношения к гражданам России. «Это не антироссийский, а антикремлевский жест, не надо Кремль с Россией путать», - написал Garri Hakobyan.

«Мы армяне всегда преданны, ценим русский народ и все народы других стран, которые верят нам», - заявила Анна Франгулян. «К народу нет никаких претензий, а к вашему правительству», - отметил Gary Shah.

«Армения не против России. Армения не доверяет Кремлю. Это мое личное мнение», - написала Melena Lahnsteiner-Majljan.

Вместе с тем часть пользователей с русскими фамилиями в никах поддержала позицию Москвы и выразила мнение, что отказ от сотрудничества с Россией может иметь последствия для Армении. «Без такого стратегического союзника, как Россия, Армении будет плохо. Это поймут все, когда спадет эйфория и наступит суровая реальность», - заявил, в частности, Alexey Shipovskiy.

«Армении без России капут», - написал Николай Минков. «Россия заменить Армению может, а вот Армения Россию нет», - считает Алексей Чистяков.

Некоторые пользователи увидели в ситуации проблему отношений России с соседними странами. «Проблемы в чужих искать не надо, лучше подумайте, почему люди отворачиваются от нас? Может, стоит поменять свое отношение ко всем?» - написал Саша Гасанов.

«Почему все ваши бывшие партнеры мечтают от вас избавиться? Почему с вами быть никто не хочет?» - заочно обратилась к властям России Irma Sokhadze.

«Шантажом любить и уважать себя нельзя заставить», - высказал мнение Слава Коваль. «Все отказываются от “дружбы” со старшим братом», - написал Gherciu Mihail.

Ряд пользователей, напротив, счел решение армянских властей проявлением политической зависимости от Запада. Они поддержали заявления Марии Захаровой о влиянии европейских структур на Ереван.

«Брюссель победит, они это умеют. В Румынии поставили одного политика, в Молдавии - другого, и в Армении тоже», - написал Нурлан Байтасов. «Европа решает, с кем дружить и что кушать Еревану», - высказал мнение Александр Проссов.

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, Пашиняна и Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Напомним, сторонники оппозиции подвергаются преследованиям на фоне агиткампании, начатой 8 мая. Так, 16 мая силовики задержали 10 сторонников партии "Сильная Армения", которые подозреваются в воспрепятствовании предвыборной агитации представителей правящей партии в Лорийской области. 18 мая по этому уголовному делу шесть человек были заключены под стражу, еще один отправлен под домашний арест. На следующий день под домашний арест были отправлены еще три сторонника блока "Сильная Армения".

22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире ее лидера Андраника Теваняна, который занимает второе место в списке кандидатов от партии "Процветающая Армения". Суд заключил Теваняна под арест на два месяца, разрешив ему участие в избирательных процессах через представителей.

Партия "Процветающая Армения" и партия "Мать Армения" вместе принимают участие в парламентских выборах.

Задержанию Теваняна предшествовало заявление Пашиняна, сделанное 20 мая во время предвыборной кампании. Премьер заявил, что СНБ направит в Следственный комитет материалы уголовного преследования Андраника Теваняна по статье о госизмене. На следующий день Следственный комитет сообщил, что в отношении Теваняна инициировано уголовное производство по обвинению в госизмене и шпионаже. По версии следствия, Теванян в 2024 году за вознаграждение в 622 тысячи долларов передал иностранной спецслужбе сведения с закрытого заседания парламента, содержащие государственную тайну. Теванян назвал обвинения "нелепыми", пояснив, что сложил депутатские полномочия в 2023 году и не мог участвовать в закрытых парламентских слушаниях в 2024 году.

26 мая силовики провели обыск в офисе партии "Процветающая Армения" в Ванадзоре. В результате были задержаны 10 человек. Они обвиняются в том, что давали и получали предвыборные взятки.

Напомним, раздробленность оппозиции не уменьшилась на фоне агиткампании и усилившегося давления: главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители партии "Сильная Армения" и блока "Армения" указали на важность партнерства с Россией, но подчеркнули необходимость самостоятельной политики страны.

Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".