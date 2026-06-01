×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:59, 1 июня 2026

Слова Захаровой об "антироссийском курсе" Еревана вызвали споры в соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Многие пользователи Facebook* сочли неуместным недовольство Марии Захаровой отказом Армении от присутствия российских наблюдателей на выборах в парламент. Их оппоненты поддержали версию властей России о влиянии Запада на политику Еревана.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "наблюдателям из России отказывают в наблюдении за выборами" в парламент Армении. При этом она признала, что российские кандидаты в наблюдатели от СНГ "находятся в санкционных списках Европейского союза", но обвинила Ереван в "прогибе" перед ЕС. По ее словам, в Москве "не готовы принять эту логику". "Будем вынуждены учитывать ее в нашей дальнейшей работе с Ереваном", - заявила Захарова.

1 апреля в Кремле Владимир Путин предупредил Никола Пашиняна, что совместить членство в Евразийском экономическом союзе и курс на сближение с Евросоюзом "невозможно по определению". Он также заявил, что в Москве "хотели бы" допуска всех пророссийских политических сил к выборам в парламент Армении. Первый саммит Армения-ЕС, который прошел в Ереване 4-5 мая, дал московским медиа повод обвинить Пашиняна в "предательстве" и антироссийском курсе. Подобной риторики придерживались и официальные лица РФ: так, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал участников саммита, в том числе Пашиняна, "безмозглыми русофобами".

Пользователи Facebook* оставили под публикацией "Кавказского узла" о заявлении Захаровой, по состоянию на 12.55 мск 1 июня, более 2000 комментариев. "Кавказский узел" предлагает читателям поучаствовать в дискуссии и высказать свое мнение на страницах "Кавказского узла" в соцсетях Instagram* и Facebook*.

Участники дискуссии в основном спорили не столько о составе миссии наблюдателей, сколько о характере отношений между Арменией и Россией. Многие восприняли решение Еревана как проявление самостоятельности и попытку пересмотра прежнего формата союзничества.

«Армения маленькая страна, ищет себе партнера, который в трудный момент может обратиться за помощью, тут же Армения плохая, лицемер и так далее», - написал, в частности, Арен Ян.

«Армения тоже учитывает все, что Россия с ней сделала. Займитесь уже своей страной!» - призвала Narine Movsesyan. «Доверие и Россия никак не помещаются в одном словосочетании», - высказался Armen Fahradyan.

«В Армении сами армяне решат, кого пускать, а кого нет в свою страну. Тем более что россияне лезут везде командовать выборами, а не наблюдать», - считает Lidia Milicenco.

«Кого видеть в своей стране, а кого нет - это исключительное право суверенного, независимого государства», - написал Давидов Олексій. «Армяне сами выберут свой путь и с кем им дружить - это и есть демократия», - заявил Наиль Умаров.

Займитесь собой и не лезьте в дела других государств

«У вас своих дел по горло, займитесь собой и не лезьте в дела других государств, если вас об этом не спрашивают», - заочно обратился к властям России Արմեն Մադոյան.

Часть пользователей связала решение армянских властей с последствиями войны в Карабахе и кризисом доверия к Москве. По их мнению, именно политика России в регионе подтолкнула Ереван к поиску новых партнеров.

«Россия предала Армению во время войны», - написал Дейвид Конгресс. «Вы нас предали, когда Азербайджан напал на Армению», - заявила Inga Sarkisyan. «Мы думали, что вы искренни, но оказалось, что армянский народ ошибся. Вы обманули целый народ», - написал Смбат Мовсес.

Не надо Кремль с Россией путать

Часть пользователей попыталась отделить отношение к российскому государству от отношения к гражданам России. «Это не антироссийский, а антикремлевский жест, не надо Кремль с Россией путать», - написал Garri Hakobyan.

«Мы армяне всегда преданны, ценим русский народ и все народы других стран, которые верят нам», - заявила Анна Франгулян. «К народу нет никаких претензий, а к вашему правительству», - отметил Gary Shah.

«Армения не против России. Армения не доверяет Кремлю. Это мое личное мнение», - написала Melena Lahnsteiner-Majljan.

Вместе с тем часть пользователей с русскими фамилиями в никах поддержала позицию Москвы и выразила мнение, что отказ от сотрудничества с Россией может иметь последствия для Армении. «Без такого стратегического союзника, как Россия, Армении будет плохо. Это поймут все, когда спадет эйфория и наступит суровая реальность», - заявил, в частности, Alexey Shipovskiy.

«Армении без России капут», - написал Николай Минков. «Россия заменить Армению может, а вот Армения Россию нет», - считает Алексей Чистяков.

Проблемы в чужих искать не надо, лучше подумайте, почему люди отворачиваются

Некоторые пользователи увидели в ситуации проблему отношений России с соседними странами. «Проблемы в чужих искать не надо, лучше подумайте, почему люди отворачиваются от нас? Может, стоит поменять свое отношение ко всем?» - написал Саша Гасанов.

«Почему все ваши бывшие партнеры мечтают от вас избавиться? Почему с вами быть никто не хочет?» - заочно обратилась к властям России Irma Sokhadze.

«Шантажом любить и уважать себя нельзя заставить», - высказал мнение Слава Коваль. «Все отказываются от “дружбы” со старшим братом», - написал Gherciu Mihail.

Ряд пользователей, напротив, счел решение армянских властей проявлением политической зависимости от Запада. Они поддержали заявления Марии Захаровой о влиянии европейских структур на Ереван.

«Брюссель победит, они это умеют. В Румынии поставили одного политика, в Молдавии - другого, и в Армении тоже», - написал Нурлан Байтасов. «Европа решает, с кем дружить и что кушать Еревану», - высказал мнение Александр Проссов.

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, Пашиняна и Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Сторонники конкурентов Пашиняна подвергаются преследованию

Напомним, сторонники оппозиции подвергаются преследованиям на фоне агиткампании, начатой 8 мая. Так, 16 мая силовики задержали 10 сторонников партии "Сильная Армения", которые подозреваются в воспрепятствовании предвыборной агитации представителей правящей партии в Лорийской области. 18 мая по этому уголовному делу шесть человек были заключены под стражу, еще один отправлен под домашний арест. На следующий день под домашний арест были отправлены еще три сторонника блока "Сильная Армения".

22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире ее лидера Андраника Теваняна, который занимает второе место в списке кандидатов от партии "Процветающая Армения". Суд заключил Теваняна под арест на два месяца, разрешив ему участие в избирательных процессах через представителей.

Партия "Процветающая Армения" и партия "Мать Армения" вместе принимают участие в парламентских выборах.

Задержанию Теваняна предшествовало заявление Пашиняна, сделанное 20 мая во время предвыборной кампании. Премьер заявил, что СНБ направит в Следственный комитет материалы уголовного преследования Андраника Теваняна по статье о госизмене. На следующий день Следственный комитет сообщил, что в отношении Теваняна инициировано уголовное производство по обвинению в госизмене и шпионаже. По версии следствия, Теванян в 2024 году за вознаграждение в 622 тысячи долларов передал иностранной спецслужбе сведения с закрытого заседания парламента, содержащие государственную тайну. Теванян назвал обвинения "нелепыми", пояснив, что сложил депутатские полномочия в 2023 году и не мог участвовать в закрытых парламентских слушаниях в 2024 году.

26 мая силовики провели обыск в офисе партии "Процветающая Армения" в Ванадзоре. В результате были задержаны 10 человек. Они обвиняются в том, что давали и получали предвыборные взятки.

Напомним, раздробленность оппозиции не уменьшилась на фоне агиткампании и усилившегося давления: главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители партии "Сильная Армения" и блока "Армения" указали на важность партнерства с Россией, но подчеркнули необходимость самостоятельной политики страны.

Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Минеральная вода "Джермук". Фото: https://www.instagram.com/p/DXr2b_YFXab/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
16:36, 29 мая 2026
Армянская сторона не нашла нарушений в пробах "Джермука"
Мария Захарова и наблюдатели. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:42, 29 мая 2026
Захарова обвинила Ереван в "прогибе перед ЕС" из-за недоверия российским наблюдателям
Минеральная вода "Джермук" Скриншот фото https://armlife.am/rrd-um-argelvel-e-37-mln-shish-jermuk-hanqayin-jri-vacharrqy/
21:21, 23 мая 2026
Число запретов на ввоз товаров из Армении в Россию возросло перед парламентскими выборами
Обыск в офисе партии "Мать Армении". 22 мая 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYoPBNYOzvD/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11:20, 22 мая 2026
Силовики пришли с обыском в офис партии "Мать Армения"
Цветочный магазин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:41, 21 мая 2026
Россельхознадзор анонсировал ограничения на ввоз цветов из Армении
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:14, 1 июня 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:37, 29 мая 2026
Карапетян Самвел
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

На месте убийства. Фото Юрий Тимофеев (RFE/RL) Убийство Юрия Буданова

Последние записи в блогах
Фото
20:48, 31 мая 2026
Ветер с Апшерона
Демократичный Пашинян в мнениях азербайджанцев
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Сотрудник правоохранительных органов в кафе в Пятигорске. 31 мая 2026 г. Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставрополью
01 июня 2026, 10:58
Число госпитализированных посетителей кафе в Пятигорске выросло до 41

Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
29 мая 2026, 21:27
Защитники свободы прессы осудили давление на семью Айтадж Тапдыг

Сотрудники силовых структур заходят в квартиру. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 17:25
Семья Присяжнюка сообщила о попытке силовиков ворваться в квартиру в Махачкале

Мусор собранный на пляже в поселке Волна. 29 мая 2026 г. Фото: https://t.me/shtab_delfin/2780
29 мая 2026, 14:37
Волонтеры убрали новый выброс мазута в поселке Волна

Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Показать больше