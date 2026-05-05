Кавказский узел

23:33, 5 мая 2026

Армянская оппозиция и российская пропаганда разделили негодование саммитом Армения-ЕС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета.Антониу Кошта, премьер-министра Армении Никол Пашинян на саммите в Ереване. 5 мая 2026 года. Фото: https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20260505-eu-armenia-summit-may-2026

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первый саммит Армения-ЕС, завершившийся в Ереване, дал оппозиционным политическим силам Армении повод обвинить Никола Пашиняна в предвыборных манипуляциях, а московским медиа – в "предательстве" и антироссийском курсе.

Как писал "Кавказский узел", в Ереване 4 мая прошел восьмой саммит Европейского политического сообщества с участием порядка 50 делегаций на уровне глав государств и структур. Одновременно 4 и 5 мая в столице Армении проходил первый саммит Армения-ЕС, на котором Европейский союз представляли председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Армянские и карабахские общественные организации и партии призвали прибывших в Ереван представителей Евросоюза способствовать сохранению культурных ценностей в Карабахе и защите прав беженцев.

Руководство ЕС на встрече с руководством Армении. 5 мая 2026 года. Фото: https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20260505-eu-armenia-summit-may-2026Первый в истории саммит Армения-ЕС, завершившийся сегодня в Ереване, привлек внимание прессы еще до своего начала: журналисты обратили внимание, что он проходит за месяц до предстоящих выборов в парламент Армении, а также через месяц после визита премьер-министра Никола Пашиняна в Москву. 

Восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) 4 мая также был объявлен историческим: он впервые прошел на Южном Кавказе и стал возможным благодаря подписанному Ереваном и Баку мирному соглашению. Глава Европейского совета Антониу Кошта, выступая на этом мероприятии, заверил, что Армения правильно выбрала путь, начав сближение с ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что Армения больше не рассматривается “как де-факто сателлит России”, которым ее единодушно считали еще “восемь лет назад”. 

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе завершившегося сегодня саммита констатировала, что Армения и ЕС сегодня “ближе, чем когда-либо”, отмечается в публикации JAMnews. 

Евросоюз “подтверждает свою непоколебимую приверженность дальнейшему укреплению отношений с Арменией” и ее программе демократических реформ, а также признает “европейские устремления армянского народа”, говорится в опубликованной сегодня итоговой декларации саммита Армения-ЕС. Всего в этом документе 44 пункта. 

Никол Пашинян заметил, что углубление сотрудничества с Евросоюзом принесет Армении ощутимую пользу независимо от перспектив полноценного членства страны в ЕС. “Если нас примут в ЕС, мы будем рады и счастливы. А если нет, то в любом случае мы окажемся в выигрыше, поскольку Армения станет страной, соответствующей европейским стандартам”, – заявил он.

В декларации саммита Армения–ЕС, размещенной на сайте премьер-министра Армении,  зафиксированы ключевые согласованные позиции сторон: поддержка продвижения мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и нормализации армяно-турецких отношений, а также выражена обеспокоенность продолжающимися боевыми действиями на Украине В части Ближнего Востока документ ограничивается общим призывом к деэскалации, сдержанности и защите гражданского населения и инфраструктуры. Отдельно отмечен План устойчивости и роста Армении до 2027 года с бюджетом €270 млн, направленный на поддержку реформ и экономики, а также ожидание инвестиций до €2,5 млрд в рамках стратегии Global Gateway.

Реакции в Армении

Пророссийская оппозиция, комментируя саммиты в Ереване, обвинила Никола Пашиняна в нечестной предвыборной конкуренции. В частности лидер блока “Сильная Армения”, президент холдинга “Ташир Груп” Самвел Карапетян заявил, что проведенный в Ереване саммит Европейского политического сообщества “может повлиять на баланс сил в регионе”.

“Вызывает обеспокоенность сам факт проведения мероприятия, которое служит интересам небольшой группы, находящейся у власти и уже приближающейся к завершению своего срока”, – цитирует его видеозаявление на странице в Facebook* “Новости-Армения”. 

Блок "Армения" Роберта Кочаряна считает, что власти “заинтересованы в использовании европейских политических кругов во внутриполитических целях”, а не в содержательном развитии отношений с Евросоюзом. 

"Заявления лиц, представляющих исполнительную власть ЕС, только усиливают беспокойство, что манипулятивные действия властей Армении, по-видимому, получают европейскую поддержку", - говорится в сообщении блока, которое цитирует “Спутник-Армения”.

Сам Роберт Кочарян , выступая 4 мая на встрече с молодежью, посчитал нужным напомнить, что Армения вступила в Совет Европы “именно в период его президентства”, а география его визитов “была несравнимо шире. 

“Я был президентом 10 лет, и Армения не превратилась в Россию (...) Тогда получать визы в Европу или другие страны было гораздо проще, чем сегодня. Я абсолютно убежден, что в кратчайшие сроки можно выйти на такой уровень отношений с Евросоюзом, который обеспечит гражданам Армении безвизовый режим”,  приводит слова Кочаряна Yerevan Today.

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Реакция в России

В России прокремлевские медиа посвятили европейским саммитам в Ереване публикации и выпуски, наполненные негативными оценками и агрессивной лексикой. 

Так, телеканал НТВ сообщил, что “европейцы накормили Пашиняна пустыми обещаниями”, в Первый канал обвинил премьер-министра Армении в попытке “усидеть на двух стульях”. Рен-ТВ, в свою очередь, описал саммит Армения-ЕС как мероприятие “под антироссийским флагом”. 

Газета “Московский комсомолец” объявила саммит Армения-ЕС “встречей ущербных” и “балаганом”, а газета “Новые известия” обвинила Пашиняна в “предательстве России и армян”, назвав его дипломатию “танцами с Европой и Зеленским”.

Подобной риторики придерживались и официальные лица РФ. Так, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал участников саммита, в том числе Пашиняна, “безмозглыми русофобами”, заявив, что они “беседовали на плохом английском из-за своей ущербности”. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

