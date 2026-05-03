Поезд с удобрениями отправлен из Азербайджана в Армению

С бакинской железнодорожной станции отправлена в Армению транзитная партия сельскохозяйственных удобрений из России.

Как писал "Кавказский узел", к 24 апреля из России в Армению через Азербайджан было отправлено более 24 тысяч тонн зерна.

Вагоны отправляются из Азербайджана сначала в Грузию, а оттуда - в Армению. 24 марта были отправлены 271 тонна сельскохозяйственных удобрений и 68 тонн гречихи. К этой дате объем российского зерна, отправленного в Армению транзитом через Азербайджан, превысил 23 тысячи тонн.

Сегодня с железнодорожной станции Биляджары в направлении станции Бёюк Кесик отправлен состав из восьми вагонов с удобрениями из России общим весом 536 тонн, сообщает Trend.

С учетом сегодняшней партии из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено более 25 тысяч тонн зерна, свыше 1600 тонн удобрений и 68 тонн гречихи, пишет Report.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", железнодорожная станция Баладжары (Биляджари) находится в одноименном поселке Баку, станция Бёюк Кясик (Бёюк Кесик) - в Агстафинском районе Азербайджана перед границей с Гардабанским муниципалитетом Грузии.

Объем экспорта дизтоплива из Азербайджана в Армению превысил 8500 тонн

Наряду с транзитом зерна и удобрений продолжается и экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. По данным на 3 мая, в Армению экспортировано более 8500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2955 тонн бензина АИ-95, пишет агентство.

Напомним, 18 декабря 2025 года Госнефтекомпания Азербайджана впервые осуществила поставку бензина в Армению, а 9 января Азербайджан отправил вторую партию - 1742 тонны бензина и 946 тонн дизтоплива. К 14 апреля из Азербайджана в Армению было экспортировано 6312 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2955 тонн бензина АИ-95.

Объемы поставляемого Азербайджаном бензина незначительны, поставки можно рассматривать прежде всего как политический жест в контексте мирного урегулирования, указали армянские экономисты.

В октябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. Власти Армении сочли это важным шагом для открытия региональных коммуникаций. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира между Ереваном и Баку.

8 августа 2025 года Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

4 февраля Алиев и Пашинян на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли. Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер, заметили аналитики в Баку.