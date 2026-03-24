10:34, 24 марта 2026

Новая партия сельхозпродукции отправлена через Азербайджан в Армению

Вагоны с сельхозпродукцией. Фото: Report https://report.az/ru/biznes/iz-azerbajdzhana-v-armeniyu-otpravleny-rossijskie-udobreniya-i-grechka

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из Баку в Армению сегодня отправлены вагоны с сельскохозяйственными удобрениями и гречихой из России. Объем российского зерна, отправленного в Армению транзитом через Азербайджан, уже превысил 23 тысячи тонн.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта из Баку были отправлены семь вагонов с 488 тоннами зерна, следующие транзитом из России в Армению. 11 марта из Баку в Армению были отправлены 11 вагонов с российским зерном. С учетом этой партии из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 22 тысяч тонн зерна (320 вагонов), а также 610 тонн удобрений (девять вагонов).

В октябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. Власти Армении сочли это важным шагом для открытия региональных коммуникаций. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира между Ереваном и Баку.

Сегодня в Армению транзитом через территорию Азербайджана отправлены четыре вагона с сельскохозяйственными удобрениями и вагон гречихи, сообщает AПA.

Эта партия – очередная поставка грузов из России. Поезд с 271 тонной удобрений и 68 тоннами гречихи отправлен со станции Биляджари в направлении станции Бёюк Кясик, пишет сегодня Trend.

Состав проследует через станцию Бёюк Кясик в Грузию, откуда направится в Армению. Ранее из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 23 тысяч тонн зерна и свыше 700 тонн удобрений, информирует Report.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", железнодорожная станция Баладжары (Биляджари) находится в одноименном поселке Баку, станция Бёюк Кясик (Бёюк Кесик) - в Агстафинском районе Азербайджана перед границей с Гардабанским муниципалитетом Грузии.

Напомним, 8 августа 2025 года Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Причем Алиев и Пашинян не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержит размытые формулировки, указали аналитики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

Джей Ди Вэнс и Ильхам Алиев на подписании Хартии. Скриншот фото пресс-службы администрации президента Азербайджана от 10.02.26, https://president.az/az/articles/view/71562
21:49 11.02.2026
Визит Вэнса в Баку показал прагматизм интереса США к Южному Кавказу
Визит вице-президента США Джея Ди Вэнса в Армению и Азербайджан продемонстрировал стремление Вашингтона усилить свое присутствие в регионе, ослабив влияние России, считают опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" бакинские аналитики. При этом США меняют стратегию в выстраивании отношений со странами региона, переходя от партнерства на ценностной основе к сотрудничеству, базирующемуся на прагматизме и экономических интересах. 

18 декабря 2025 года Госнефтекомпания Азербайджана впервые осуществила поставку бензина в Армению, а 9 января Азербайджан отправил вторую партию - 1742 тонны бензина и 946 тонн дизтоплива. 16 марта стало известно, что партия из 4,5 тысячи тонн дизельного топлива отправлена из Азербайджана в Армению.

При этом в Армении на фоне дефицита ощутимо подорожал сжиженный газ, многие автомобилисты вынуждены перейти на бензин. Они предположили, что таким образом власти пытаются принудить их покупать бензин, поставленный из Азербайджана.

Объемы поставляемого Азербайджаном бензина незначительны, поставки можно рассматривать прежде всего как политический жест в контексте мирного урегулирования, указали армянские экономисты.

4 февраля Алиев и Пашинян на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли. Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер, заметили аналитики в Баку.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

