Военный из Южной Осетии убит в зоне СВО

В Цхинвале состоялись похороны Дмитрия Калоева, убитого в зоне военных действий. Всего в боях на Украине было убито не менее 96 комбатантов из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", газета "Республика Северная Осетия" в четвертую годовщину со дня начала специальной военной операции, опубликовала портреты бойцов из Южной Осетии, погибших за это время в зоне боевых действий. Из списка стали известны имена еще 42 убитых в зоне СВО бойцов из Южной Осетии. По данным издания, за год с февраля 2025 по февраль 2026 года в военной операции на Украине были убиты 33 человека.

Потери Южной Осетии в боях на Украине вызвали вопросы о мотивах комбатантов. Из 96 южноосетинских бойцов, погибших в российской СВО, почти четверть объявлены убитыми за первые месяцы 2026 года. Дискуссия пользователей Facebook* о смерти комбатанта растянулась на 1,5 тысячи комментариев, авторы многих из них задались вопросами о мотивах бойцов.

В Цхинвале 8 мая похоронили Дмитрия Калоева (позывной Калош), который был убит в зоне проведения специальной военной операции, сообщило сегодня государственное информационное агентство "Рес".

С июля 2023 года боец числился без вести пропавшим. Только теперь, спустя три года после его исчезновения, останки бойца были доставлены на Родину. Дмитрию было 43 года. У него осталось трое детей. Калоев был посмертно награжден медалью "Защитнику Отечества".

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".