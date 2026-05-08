18:46, 8 мая 2026

Пострадавшие от наводнения в Чечне ждут компенсаций

Наводнение в Чечне. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/6586

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Новом Беное и Гудермесе построены 143 дома для семей, дома которых разрушены во время наводнения, в них будут переселены около 800 человек. Жители Чечни, имущество которые пострадало, все еще ждут компенсаций, сообщил читатель "Кавказского узла". МЧС рапортовало о выплате совокупно по 20 тысячам заявлений из Дагестана и Чечни, при этом только из Чечни подано более 29 тысяч заявлений.

Как писал "Кавказский узел", по данным властей, в Чечне от наводнения пострадали 3235 домов и 92 социально значимых объекта. Повреждено более 500 участков дорог, 55 мостов и восемь гидротехнических сооружений. Ранее власти признали нуждающимися в новом жилье по меньшей мере 127 семей, пострадавших в результате наводнения. Последствий наводнения в Чечне, по словам местных жителей, практически не наблюдается, в республике строятся новые дома взамен разрушенных. Они также сообщили, что ожидают выплат за поврежденное имущество.

К 27 апреля власти Чечни получили от жителей республики более 29 тысяч заявлений на возмещение ущерба от наводнения.

Власти рапортовали о новых домах для пострадавших от наводнения

В Гудермесском районе состоялось  открытие нового жилого посёлка для жителей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, сообщило «Грозный-информ» с места события. В жилой комплекс, состоящий из 143 домов,  переедут около 800 человек, ранее проживавших в Ножай-Юртовском районе, которые в результате чрезвычайных ситуаций лишились жилья.

Строительство велось в населённом пункте Новый Беной и городе Гудермесе. Общая площадь застройки составила 155 925 м², площадь жилых домов — 18 432 м². Каждый дом расположен на участке площадью 8 соток, сообщает агентство.

Наводнение в Чечне. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/6586Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ожидалось введение домов в эксплуатацию чуть раньше "но погодные условия не позволили". "Строители работали днем и ночью,они знают своё дело, знают, в какой беде остались люди после оползней. Очень доволен качеством. Я сам выезжал, наблюдал. Качество — на высшем уровне», - приводятся его слова в публикации Чечня сегодня.

На видео, которое опубликовано в Telegram-канале Рамзана Кадырова, как минимум три улицы новой застройки с кирпичного цвета крышами,дома возведены на окраине населенного пункта. Дома выглядят при съемке практически  идентичным . Земельные участки рядом с домами пустуют.

Во время церемонии торжественного открытия на одной из новых улиц присутствовали и пожилые люди, и дети, были названы фамилии трех людей, которым вручили ключи. Также на видео был показан интерьер одного из новых домов. В нем кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, кухня, колонка, кухонный стол и стулья, холодильник, люстра.

Жители из подтопленных районов ждут компенсаций

Читатель "Кавказского узла"  с ником clifford сообщил, что его знакомые, которые пострадали от наводнения, все еще ждут компенсаций. "и не знают, на какие суммы могут рассчитывать". "У одного, живущего в Гудермесском районе, как и односельчан, дом был полностью затоплен, мебель, бытовая техника и т.д., пришли в полную негодность. У другого разрушилась стена летней кухни. Еще один рассказывал о том, что помимо повреждения жилья, его семья лишилась домашней птицы и нескольких овец унесенных потопом. Все подали необходимые на получение компенсаций документы, и до сих пор ждут выплат", - подчеркнул он.

@Кто, как и по каким критериям получил выплаты, непонятно" - констатировал он. 

Наводнение в Чечне. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/6586Отметим, что МЧС России на своей странице 5 мая в Max сообщал, что в Дагестане и Чечне после наводнений жителям выплатили более 672 млн рублей компенсаций. "В обоих регионах соцвыплаты и финансовую помощь получили граждане по 20 тысячам заявлений", - проинформировало ведомство.

В этих республиках из практически 11 900 поврежденных домовладений было обследовано свыше 8,7 тысячи объектов. Из них 834 дома не подлежат восстановлению, около 2,1 тысячи нуждаются в капитальном ремонте, и более 5,9 тысячи признаны пригодными для проживания, подчеркивается в сообщении 

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В результате наводнения погибли шесть жителей Дагестана, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям Дербентского района.

Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

