Кавказский узел

22:54, 6 мая 2026

Участники акции в Тбилиси поддержали арестованную активистку Гиоргадзе

Кадр 525-й день непрерывных протестов в Тбилиси. Фото: MO SE / Facebook

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси сегодня назначил арест и крупный штраф еще нескольким активным участникам протестов, которых полиция обвинила в блокировке дорожного движения.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая, участники акции у парламента Грузии в 524-й день протестов выступили с неизменным требованием освобождения политических заключенных и поддержали требование родителей о закупке лекарства для детей с мышечной дистрофией Дюшенна. 

Несмотря на дождливую погоду, активисты с национальными флагами, флагами США и Евросоюза сегодня вышли к зданию парламента Грузии на проспекте Руставели в 525-й вечер подряд. 

Протестующие держали плакаты: "Я вместо Тамуны Гиоргадзе", "Политика тоже женское дело", "Лекарство - детям, режиму - крах", "Свобода!". В акции участвовали несколько десятков человек, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Общественное движение "За свободу узников совести" анонсировало марш, который состоится вечером 8 мая в Батуми. Марш начнётся от Центрального парка города. В шествии также примут участие матери узников совести, сообщает сегодня издание Batumelebi.

"В этот критический период для грузинского государства особенно важно четко обозначить гражданскую позицию каждого из нас и сплотить общество в поддержку узников совести. На марше в Батуми 8 мая давайте еще раз выразим нашу поддержку заключенным режима и потребуем их освобождения", - говорится в опубликованном заявлении организаторов марша.

Кадр задержание активистки Тамуны Гиоргадзе после вынесения приговора. Фото: Publika / Facebook

Сегодня судья Тбилисского суда Звиад Цеквава назначил 2 суток ареста участнице непрерывных протестов Тамуне Гиоргадзе. Полиция вменяла ей сразу два эпизода: блокировку тротуара 17 декабря 2025 года и перекрытие дороги во время субботнего марша 7 февраля. Суд объединил оба дела в одно производство и рассмотрел их в рамках одного заседания. Гиоргадзе была задержана в здании суда, информирует издание Publika.

Также сегодня состоялось слушание дел двух активисток Натии Гоподзе и Нестан Мамацашвили по обвинению в перекрытии дороги на субботнем марше 31 января. Судья Торнике Капанадзе оба дела объединил в одно, назначив Гоподзе двое суток ареста, а в случае Мамацашвили, суд учел, что она является матерью малолетних детей и оштрафовал на 5 тысяч лари (около 1800 долларов). 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

