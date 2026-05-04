23:58, 4 мая 2026

Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 523 дня подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции у парламента Грузии в 523-й день непрерывных протестов потребовали освободить политзаключенных и закупить лекарства для детей с мышечной дистрофией Дюшенна. 

Как писал "Кавказский узел", 3 мая, в 522-й день непрерывных протестов, родители детей с миодистрофией Дюшенна и активисты прошли маршем по проспекту Руставели в Тбилиси, потребовав обеспечить больных детей современными лекарствами. Участники ежедневных собраний у парламента поддерживают требования родителей, которые с 20 апреля ночуют у правительственной канцелярии.  

Протестующие сторонники евроинтеграции Грузии сегодня вечером собрались на проспекте Руставели у парламента в 523-й день подряд. Участники акции традиционно принесли с собой множество национальных флагов, а также флаги ЕС и США. 

Активисты выступили с неизменными требованием поддержки политзаключенных и вновь поддержали требование родителей о закупке лекарства для детей с миодистрофией Дюшенна. У активистов были плакаты: “Свободу Мате Девидзе”, “Лекарство – детям, крах – режиму” и “Умрем, но не уйдем, пока не получим лекарство”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Акция протеста родителей у здания правительственной администрации продолжается. Полиция вновь не позволила ее участникам принести на территорию канцелярии пуф, хотя он не входит в список предметов, запрещенных на массовых демонстрациях. 

Активисты вызвали представителя Народного защитника Грузии, чтобы он зафиксировал нарушение прав протестующих, передает Publika.

Мате Девидзе - 21-летний музыкант, задержанный в ноябре 2024 года на проспекте Меликишвили. За участие в акциях протеста он был осужден на 4 года и 6 месяцев. По версии следствия и суда, Девидзе нанес телесные повреждения трем полицейским деревянной палкой. В годовщину его задержания, 19 ноября 2025 года, протестующие провели марш, не менее 15 активистов были задержаны за выход на проезжую часть. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

