Участники марша в Тбилиси потребовали свободы СМИ

Марш с требованием свободы СМИ прошел в Тбилиси в 521-й день ежедневных протестов. Собравшиеся требовали освободить политзаключенных, в том числе основательницу изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели.

Как писал "Кавказский узел", в 520-й день непрерывных протестов активисты движения "Голос" в Тбилиси потребовали обеспечить бесплатным питанием учеников государственных школ, а участники собрания у парламента призвали закупить лекарство для детей с мышечной дистрофией Дюшенна.

Традиционный субботний марш сегодня посвящен поддержке СМИ. Участники марша развернули банер с надписью «Свободу Мзии, свободу политзаключенным». Также принесли плакаты различного содержания, флаги Грузии, Украины, США и ЕС.

Кроме того, граждане держат банеры с изображением журналистки Мзии Амаглобели, выражая солидарность с задержанной журналисткой.

Участники марша присоединились к собравшимся возле парламента. Граждане уже более года проводят протест у законодательного органа, требуя назначения новых парламентских выборов и освобождения задержанных во время акций.

3 мая, отмечается Международный день свободы СМИ, и именно этому было посвящено сегодняшнее шествие граждан - пишет Netgazeti.

Как следует из видео, которое разместила Publika, шествие в 521-й день ежедневных протестов собрало множество участников - протестующие шли по проезжей части, держа в руках плакаты, в том числе с требованием освободить Мзю Амаглобели.

В начале августа 2025 года суд в Батуми назначил основательнице изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзие Амаглобели два года заключения по делу о нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину. Статья обвинения Амаглобели на заключительном этапе процесса была смягчена, изначальное обвинение предусматривало от четырех до семи лет заключения.

В ночь на 12 января 2025 года в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания Амаглобели стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции города Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".