22:38, 29 апреля 2026

Участники протестов в Тбилиси поддержали требования родителей детей с синдромом Дюшенна

Участники протестов в Тбилиси. Фото: Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 518-й день ежедневных протестов участники акции у парламента Грузии вновь потребовали закупку лекарств для детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Министр здравоохранения Михаил Саржвеладзе заявил, что лекарство, которое требуют протестующие родители лишь отсрочит на три года необходимость в инвалидном кресле. 

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля, в 517-й день непрерывных протестов, участники акции у парламента Грузии поддержали требование о закупке лекарств для детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Родители больных детей остались на девятую ночь у правительственной канцелярии.  

По данным организации "Вместе боремся с дистрофией Дюшенна”, в Грузии около 100 детей с этим диагнозом. За последнее время умерли трое из них, одна из последних смертей произошла в начале марта, отмечает Tbilisi_life. 

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами ЕС и США сегодня вечером собрались на проспекте Руставели у здания парламента в 518-й вечер подряд, передает Publika.

Кадр участники протестов в 518-й день в Тбилиси. Фото: Publika / Facebook

Участники акции вновь поддержали требования, с которыми уже вторую неделю выходят на улицу родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Некоторые из участников акции держали плакаты: "518 день-служители ада, уходите!", "Дети просят жизнь", "Дайте детям лекарство" и "Детям-лекарство, режиму-крах", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Протест родителей детей с мышечной дистрофией Дюшенна продолжился перед зданием канцелярии. Они требуют от государства жизненно необходимых лекарств для своих детей, сообщает телекомпания Pirveli.

Родители, участвующие в протесте, также отреагировали на сегодняшнее выступление в парламенте министра здравоохранения Михаила Саржвеладзе, который заявил, что у родителей ложные ожидания и что лекарство лишь отсрочит на три года необходимость в инвалидном кресле. "Я хочу, чтобы он посидел в инвалидном кресле три дня, не выходя из него, и сравнил эти три года и три дня с тем, чего он будет ожидать, когда окажется в инвалидном кресле. Пусть он сам посидит в инвалидном кресле три дня, чтобы он понял, через что мы проходим и насколько важны для нас эти три года", - заявила одна из родительниц.

"Почему они не пригласили хотя бы одного родителя в парламент, чтобы наше мнение было услышано, и чтобы люди и общество услышали нас?" - поинтересовались родители детей.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
