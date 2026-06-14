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14:01, 14 июня 2026

Контрактник осужден в Чечне за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Грозном приговорил к шести годам заключения военнослужащего-контрактника Идрисова, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник Идрисов 28 февраля 2025 года самовольно оставил воинскую часть, желая отдохнуть и временно уклониться от прохождения службы.

19 декабря 2025 года Идрисов явился в 505-й военный следственный отдел и заявил о себе как о военнослужащем, самовольно оставившем воинскую часть, сообщила пресс-служба Грозненского гарнизонного военного суда.

Суд приговорил Идрисова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в самовольном оставлении части, сказано в сообщении, опубликованном на сайте суда.

Комментариев от Идрисова или его представителей относительно приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 1 декабря 2024 года стало известно, что суд в Грозном приговорил к пяти годам заключения военнослужащего Александра Павленко, также признав его виновным в самовольном оставлении части.

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Автор: "Кавказский узел"

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