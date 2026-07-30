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00:55, 30 июля 2026

Суд ужесточил меру пресечения Магомеду-Гаджи Айдиеву

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кировский районный суд Махачкалы изменил меру пресечения бывшему главе Новолакского района Дагестана Магомеду-Гаджи Айдиеву с домашнего ареста на заключение под стражу.

Как писал "Кавказский узел", в середине января бывший глава Дагестана Сергей Меликов (с 14 октября 2021 по 4 мая 2026) освободил от должности начальника управления правительства Дагестана по вопросам переселения жителей Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района Магомеда-Гаджи Айдиева. 

3 декабря 2025 года следствие отчиталось о задержании бывшего главы Новолакского района, начальника управления правительства Дагестана по вопросам переселения лакского населения Новолакского района и восстановления Ауховского района, Магомеда-Гаджи Айдиева. Позже Кировский районный суд Махачкалы заключил Айдиева под стражу на два месяца. По версии следствия, он незаконно раздал 37 земельных участков на территории еще не образованных сел.

Сегодня Кировский районный суд вновь арестовал в зале суда бывшего начальника Управления правительства Дагестана по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района Магомед-Гаджи Айдиева, сообщило 29 июля издание "Новое дело".

Суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключению под стражу, сроком на два месяца, до сентября 2026 года. Причиной было названо нарушение режима домашнего ареста: в частности, он контактировал с третьими лицами и вел телефонные переговоры с третьими лицами. При таких обстоятельствах, по мнению суда, Айдиев получил возможность оказывать давление на свидетелей и иных фигурантов уголовного дела.

Магомед-Гаджи Айдиев руководил Новолакским районом с 2007 года. В 2015 году депутаты собрания Новолакского района переизбрали его на должность главы.

16 января 2023 года глава Дагестана назначил Айдиева начальником управления правительства Дагестана по вопросам переселения лакского населения Новолакского района и восстановления Ауховского района, говорится на сайте управления.

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. В северо-западной части территории района образован Новолакский район, эта часть была заселена лакцами из горной части Дагестана, а юго-восточная часть района передана соседнему Казбековскому району вместе с селами Юрт-Аух и Акташ-Аух и заселена аварцами из соседнего села. Спустя 13 лет, в 1957 году, чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину.

В феврале 2024 года местные активисты заявили, что восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено. Жители села Гамиях Новолакского района в марте обратились в главе Дагестана с требованием ввести мораторий на приватизацию земель на территории, на которой должен быть восстановлен Ауховский район.

26 сентября 2024 года следственное управление (СУ) СКР по Дагестану отчиталось о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников из Новолакского района о мошенничестве при оформлении земельных участков. Сотрудники районной администрации составили подложные документы на получение в селе Новолакское участков 40 жителями, которые не являются переселенцами, привело ведомство версию следствия в своем телеграм-канале. Махинации с землями Новолакского района Дагестана мешают восстановлению исторической справедливости в отношении потомков депортированных в 1944 году чеченцев. Хотя Следком и заявил, что чиновники пытались незаконно передать в частные руки 40 земельных участков, но на самом деле таких участков может быть в десятки раз больше, считает председатель Общественного совета "Аух" Арби Батырсултанов. 

"Кавказский узел" также писал, что в феврале участники памятных мероприятий к 82-й годовщине депортации чеченцев и ингушей подняли вопросы восстановления Ауховского района, распределения земель и отсутствия внимания со стороны властей к этим проблемам. В обращениях к Путину, прозвучавших на митинге, говорилось о необходимости определить статус района, прекратить спорную практику передачи земель и дать гарантии, что трагедии прошлого не повторятся.

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Автор: Кавказский узел

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