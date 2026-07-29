Жительница Таганрога погибла во время ракетной атаки

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В многоэтажку в Таганроге попали обломки ракеты, погибла женщина, ранен мужчина.

Обломки ракеты попали в жилой многоквартирный дом в Таганроге, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, в результате погибла женщина, получил ранения мужчина, ему оказывается медицинская помощь. Жителей дома эвакуируют, для них развернут пункт временного размещения.

При этом Слюсарь отметил, что информация о пострадавших и разрушениях будет уточняться.

Ранее "Кавказский узел" писал, что ночью 27 июля дроны атаковали Ростовскую область. Власти ранее сообщили, что два человека погибли и восемь получили ранения, состояние одного из них – тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы. Были эвакуированы жители трех многоквартирных домов, получивших повреждения, 56 человек находятся в пункте временного размещения. Позднее стало известно, что погибли пять человек, в том числе ребенок.

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