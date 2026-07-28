Блогер Ремесло переведен из СИЗО в институт психиатрии

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Петербургский юрист и блогер Илья Ремесло, чья критика в адрес президента РФ удивила главу спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, вновь помещен в психиатрическую больницу - на этот раз в Институт социальной и судебной психиатрии имени Сербского в Москве.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Нальчика, юрист и блогер Илья Ремесло в марте был помещен в петербургскую психбольницу после того, как глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов усомнился, что опубликованная пропутинским блогером критика президента высказана добровольно. 17 июля Ремесло был задержан по обвинению в распространении фейков об армии по мотиву политической ненависти, в тот же день суд в Москве арестовал его на два месяца.

Илью Ремесло, обвиняемого в распространении фейков о вооруженных силах РФ, перевели из московского СИЗО в Институт имени В. П. Сербского. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Позднее информацию о помещении Ремесло в Институт Сербского подтвердило со ссылкой на источник в медицинских кругах информагентство ТАСС. Впоследствии источник уточнил причину госпитализации - блогеру назначили психиатрическую экспертизу.

По словам адвоката, Ремесло доставили в клинику еще в воскресенье, 26 июля. "У лица, сделавшего передачу Илье Ремесло, забрали паспорт на полтора часа, пояснив, что "до конца рабочего дня отдадут". В то же время у других передающих паспорт возвращали в течение нескольких минут. Вернулся паспорт только после предложения вызвать полицию в Сербского”, - написал юрист в Telegram.

Часть Z-блогеров - законспирированные враги России или неосознанно служат их интересам, критикуя "Ахмат", заявил 14 ноября 2025 года командир подразделения Апти Алаудинов. Он пообещал уничтожать таких Z-блогеров "в правовом поле через уголовку", если они не извинятся. В тот же день геленджикский горсуд оштрафовал на 30 тысяч рублей автора Telegram-канала "Охранота V ватнике" Оксану Кобелеву за публикацию вопросов к командиру спецназа "Ахмат" Апти Алаудинову, хотя позднее она удалила пост и покаялась за этот материал. 13 ноября Алаудинов объявил о примирении двух других Z-блогеров, Ильи Ремесло и Владимира Грубника - последний, дружественный "Ахмату", пожаловался чеченцам на критику со стороны Ремесло. Конфликт Ремесло и Грубника произошел на почве отношения к пропутинским украинским перебежчикам в Z-сообществе.