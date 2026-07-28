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10:56, 28 июля 2026

Оппозиционер Бахруз Гасанли задержан в Харькове по запросу Азербайджана

Бахруз Гасанли. Фото: https://www.irfs.org/news-feed/отчет-института-свободы-и-безопаснос/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский оппозиционный активист, член партии Народного фронта Азербайджана Бахруз Гасанли задержан в Харькове по запросу официального Баку. Соратники Гасанли связали дело против него с уголовными преследованиями активистов ПНФА, включая лидера партии Али Керимли.

Как информировал "Кавказский узел", 29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали лидера партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и его советника – члена президиума партии Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы. Керимли обвинили в действиях, направленных на насильственный захват власти. Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 16 июня в апелляционном суде Керимли заявил об ограничении его прав на телефонные разговоры. У Керимли ограничен доступ к информации – у него в камере отключен телевизор, нет радио, ему не передают газет, также его лишили права на звонки, заявили его соратники 26 июня.

Соратники сообщили подробности задержания Гасанли

Активист ПНФА Бахруз Гасанли был задержан 27 июля в Харькове по запросу генеральной прокуратуры Азербайджана, сообщил пресс-секретарь партии Натиг Адилов.

Гасанли был доставлен в Шевченковский районный отдел полиции Харькова, отметил Адилов. "Мне удалось коротко с Бахрузом пообщаться. Его имя якобы фигурирует в каком-то конфликте с участием двух лиц. Бахруз якобы совершил мошенничество против них и потому был объявлен Азербайджаном в розыск", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По версии следствия, Бахруз Гасанли будто бы взял у неких лиц сотни тысяч манатов для передачи председателю ПНФА Али Керимли. Керимли отвергает эти утверждения, продолжил пресс-секретарь партии. Соратники активиста считают, что того хотят использовать для придания нового оттенка делу в отношении Али Керимли.

"Ожидается, что Бахруз предстанет перед судом. <…> Надеемся, что правоохранительные органы не превратятся в исполнителя политического заказа из Баку", – сказал Натиг Адилов.

Он добавил, что в прошлом Гасанли на общественных началах был телохранителем Керимли.

Сам Бахруз Гасанли на своей странице в соцсети Facebook* успел написать о своем задержании. "Друзья, меня задержали по запросу правительства Азербайджана в городе Харьков Украины, сейчас едем в полицию", – отметил он в посте, опубликованном 27 июля.

С Бахрузом Гасанли удалось связаться журналистам издающегося в Германии азербайджанского интернет-ресурса Qazetci. Он сообщил им, что силовики его забрали с работы.

"Пока против меня официального обвинения не выдвинуто. Но устно мне сказали, что по уголовному делу против Али Керимли генеральная прокуратура направила запрос в Украину. Генеральная прокуратура Азербайджана запрашивает мою экстрадицию", – процитировало Гасанли издание Qazetci, перевод публикации которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Гасанли считает, что поскольку обвинения против Али Керимли и ПНФА носят политический характер, то за запросом о его задержании кроются политические цели.

Национальный совет демократических сил (НСДС) Азербайджана призвал власти Украины не допустить экстрадиции Гасанли, отметив, что активист многие годы проживает на Украине в качестве политэмигранта. Авторы обращения, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла", отметили, что Гасанли в Азербайджане грозит преследование со стороны властей. НСДС призвал власти Украины обеспечить объективное рассмотрение дела Гасанли и гарантировать соблюдение его прав.

НСДС также обратился к Европейскому союзу, Совету Европы, Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, международным правозащитным организациям и дипломатическим представительствам на Украине с призывом следить за развитием ситуации и принять меры для защиты прав Бахруза Гасанли.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием генпрокуратуры Азербайджана.

Критики властей Азербайджана неоднократно подвергались задержаниям на Украине

Власти Украины ранее неоднократно задерживали азербайджанских активистов. Так, 14 октября 2017 года в киевском аэропорту был задержан Фикрет Гусейнли, получивший в Нидерландах политическое убежище и гражданство. Азербайджанские силовики инициировали его международный розыск по обвинению в мошенничестве и незаконном пересечении границы. Гусейнли эти обвинения отверг.

В декабре 2019 года блогер Эльвин Исаев был задержан на Украине за нарушение миграционного законодательства и депортирован в Азербайджан, где его арестовали по уголовному делу о публичных призывах против государства и к массовым беспорядкам.

Правозащитники и адвокаты ставили под сомнение законность и прозрачность депортации, не исключая причастности спецслужб. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что Исаев содержится под стражей на основании решения суда, обвинение ему предъявлено с участием адвоката, а условия содержания соответствуют нормам. По словам адвоката Гюлары Ильясовой, Исаев признал вину и не жаловался на условия содержания.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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