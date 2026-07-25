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16:00, 25 июля 2026

Состояние армянских пленных в Азербайджане обеспокоило их родных

Армянские пленные на рассмотрении апелляции. Скриншот фото Report от 24.07.26, https://report.az/ru/proisshestviya/bakinskij-apellyacionnyj-sud-prodolzhil-slushaniya-po-zhalobam-grazhdan-armenii#gallery_9ead3a3a30e16b0efe3c8dbc4dcac599-8

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Поступают тревожные сведения о состоянии здоровья армян, содержащихся в азербайджанских тюрьмах, в том числе о серьезных травмах, которые могли быть получены в результате насилия, заявила правозащитница. Родные пленных указали, что заключенные лишены полноценной медпомощи.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля Бакинский военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, дело которого рассматривалось отдельно. Подсудимый, который возглавлял карабахское правительство лишь несколько месяцев в период блокады Лачинского коридора, признан виновным в военных преступлениях. От подачи апелляционной жалобы Варданян отказался, пояснив, что не признаёт приговор актом правосудия. Другие пленные, дело против которых рассматривалось отдельно, также получили длительные сроки. Вероника Зонабенд, супруга Рубена Варданяна, обратилась к международным структурам и властям Армении с призывом содействовать визиту к армянским заключенным в Азербайджане.

Осенью 2023 года, после завершения военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе и установления контроля над территорией, правоохранительные органы Азербайджана инициировали уголовное преследование бывших руководителей и жителей Нагорного‑Карабахской республики. В начале октября 2023 года были задержаны и этапированы в Баку бывшие президенты Аркадий Гукасян (1997–2007), Бако Саакян (2007–2020), Араик Арутюнян (2020–2023), а также председатель парламента Давид Ишханян. Подробнее о событиях в Нагорном Карабахе рассказывается в справках "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Правозащитник заявила о возможности применения насилия в отношении пленных

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html
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В Баку прошли судебные процессы по уголовным делам в отношении представителей бывших карабахских властей, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана и азербайджанского народа. Бывшего госминистра Рубена Варданяна судят отдельно от 15 бывших руководителей Нагорного Карабаха.

Представитель интересов армянских пленных в Европейском суде по правам человека Сирануш Саакян заявила о поступающих тревожных сведениях о состоянии здоровья армян, содержащихся в азербайджанских тюрьмах, включая информацию о серьезных травмах, которые могли быть получены в результате насилия.

Хотя самостоятельно проверить эти сведения пока невозможно, они представляются заслуживающими доверия.

«Мы получили сведения о лицах среди армянских пленных, содержащихся в азербайджанских тюрьмах, которые получили серьезные травмы. Самостоятельно проверить эту информацию мы не можем, однако она вызывает серьезную обеспокоенность», — приводит ее слова "Новости Армения".

По ее словам, семьи пленных также сообщают о стремительном ухудшении их состояния и травмах.

"В отдельных случаях поступают серьезные тревожные сигналы, и, если эти сведения соответствуют действительности, речь может идти о состояниях, несовместимых с жизнью. Мы получили такие сообщения о серьезных травмах. У нас нет возможности самостоятельно проверить эту информацию. На данный момент мы доверяем этой информации», — сказала правозащитник.

Она указала, что речь идет в том числе о переломах.

«Мы не исключаем, что они могли быть получены в результате насилия. Установить причины мы не можем. В нескольких случаях речь идет об обострении уже имевшихся проблем со здоровьем, однако есть и такие случаи, которые могут указывать на элементы насилия или иного вмешательства», — подчеркнула Саакян.

Родные подтвердили ухудшение состояния пленных

Армяне, годами находящиеся в заключении без надлежащей медицинской помощи, постепенно теряют здоровье, рассказали их родные, которые из соображений безопасности не стали называть свои имена.

«Он очень похудел, от него остались кожа да кости, нижних зубов тоже нет. Сам он нам ничего не говорит, но во время судебного процесса видно, что нижних зубов нет, они выбиты», — рассказал родственник одного из пленных.

Проблемы со здоровьем наблюдаются практически у всех пленных, заявил родственник другого заключенного.

«Он позвонил и сказал: "Нам плохо, всем плохо. Один жалуется на сердце, другой — на головные боли. Нас полностью игнорируют"», — рассказал родственник пленного.

Жена Людвига Мкртчяна, который уже шесть лет находится в азербайджанской тюрьме, также заявила, что в последние месяцы состояние здоровья ее мужа резко ухудшилось.

По словам родственников, часть из 19 армянских пленных находится в азербайджанских тюрьмах уже около шести лет, остальные — порядка трех лет. При этом они лишены возможности проходить полноценные медицинские обследования.
Независимые врачи не имеют доступа к пленным.

Саакян подчеркнула, что до 31 августа Азербайджан обязан представить Европейскому суду по правам человека отчет об условиях содержания армянских пленных, включая информацию об их состоянии здоровья. По словам Саакян, содержащиеся в отчете медицинские документы будут сопоставлены с информацией, полученной от родственников.

Рассмотрение апелляции армянских пленных продолжается

В Бакинском апелляционном суде 24 июля состоялось очередное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб граждан Республики Армения -   Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор, передает Report,

В суде выступили прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, Следующее заседание суда состоится 27 июля.

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Автор: "Кавказский узел"

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