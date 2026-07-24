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11:37, 24 июля 2026

Боец из Астраханской области убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Бембеев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 752 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 12 июля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 751 бойца из Астраханской области. 

Сергей Бембеев убит в военной операции, сообщил глава Лиманского района.

Он родился 20 февраля 1978 года в селе Михайловка Лиманского округа. Окончил Астраханскую автомобильную школу по специальности "водитель-механик". Работал технологом-наладчиком нефтяного оборудования. В феврале 2024 года Сергей  заключил контракт о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции. Два года занимал должность заместителя командира взвода штурмовой роты гвардейского 10-го танкового полка. В феврале 2026 года в ходе выполнения боевой задачи в Константиновке военнослужащий получил серьезное ранение и скончался, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале главы района.

Таким образом, официально признаны убитыми не менее 752 бойцов из Астраханской области.

Ранее власти Лиманского района в августе 2025 года назвали имена трех убитых бойцов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

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Автор: "Кавказский узел"

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