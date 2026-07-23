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13:52, 23 июля 2026

Нареку Карапетяну запрещен выезд из Армении

Нареку Карапетян. Фото: https://www.aysor.am

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Против депутата от «Сильной Армении» Нарека Карапетяна расследуются дела о принуждении к участию в собрании с применением насилия и отмывании средств в особо крупном размере. Ему назначен залог в 2,7 миллиона долларов и запрещен выезд из страны.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Армении дал согласие на привлечение депутата парламента от "Сильной Армении" Нарека Карапетяна в качестве обвиняемого, но отклонил ходатайство Генпрокуратуры о его аресте.

Блок "Сильная Армения" вместе с другими партиями после решения Конституционного суда, который оставил в силе решение ЦИК по итогам выборов, выступили с заявлением о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения. 

Депутату парламента Армении Нареку Карапетяну избрали меру пресечения в виде запрета на выезд и залога в размере 1 млрд драмов (2,7 миллиона долларов), сообщила Armenia Today со  ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Накануне прокурор возбудил в отношении Нарека Карапетяна публичное уголовное преследование по части 2 статьи 236 Уголовного кодекса РА (принуждение к участию в собрании с применением насилия либо угрозой его применения) и по пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денежных средств в особо крупном размере), подробности делла не раскрываются, пишет Aysor.Am.

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Автор: "Кавказский узел"

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