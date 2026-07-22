ЦИК Армении разрешил уголовное преследование Нарека Карапетяна

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ЦИК Армении дал согласие на привлечение депутата парламента от "Сильной Армении" Нарека Карапетяна в качестве обвиняемого, но отклонил ходатайство Генпрокуратуры об его аресте.

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком Армении вернул в прокуратуру ходатайство о возбуждении уголовного преследования в отношении Нарека Карапетяна, возглавляющего избирательный список блока "Сильная Армения", а также еще по четырем кандидатам от блока. Решение принято, так как полномочия кандидатов в депутаты истекли 4 июля. Блок "Сильная Армения" возьмет мандаты и будет работать в парламенте, так как в отсутствие конституционного большинства у партии власти это позволит блокировать ряд решений, заявил Нарек Карапетян.

Блок "Сильная Армения" вместе с другими партиями после решения Конституционного суда, который оставил в силе решение ЦИК по итогам выборов, выступили с заявлением о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения.

Центральная избирательная комиссия Армении отклонила ходатайство прокуратуры о даче согласия на лишение свободы представителя блока «Сильная Армения», получившего депутатский мандат Нарека Карапетяна, сообщило «Арменпресс» со ссылкой на советника генерального прокурора Армении Лусине Мартиросян.

ЦИК Армении вручила мандаты избранным депутатам парламента Первое заседание парламента Армении девятого созыва, сформированного по итогам июньских выборов, назначено на 2 августа.

Сегодня ЦИК дал согласие на привлечение Нарека Карапетяна, который днем ранее получил мандат депутата парламента Армении, в качестве обвиняемого, сообщил адвокат Арам Вардеванян.

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«ЦИК одобрил решение о даче согласия на привлечение Нарека Карапетяна в качестве обвиняемого. Это не означает полного лишения неприкосновенности — речь идет исключительно о предъявлении обвинения», — приводит его слова Yerevan.Today.

Второе ходатайство, о согласии на избрание меры пресечения в виде ареста в отношении Нарека Карапетяна, Центризбирком вернул в Генпрокуратуру, сообщил Вардеванян.

«Хочу отметить, что и предыдущее решение, на наш взгляд, следовало вернуть, поскольку правового механизма для него не было. Тем не менее наиболее вероятный сценарий заключается в том, что в ближайшее время начнется процесс предъявления Нареку Карапетяну позорного, незаконного и абсурдного обвинения с избранием более мягкой меры пресечения», — приводит слова адвоката агентство.

Прокуратура отказалась сообщить, с каким обвинением связаны ходатайства. Представитель блока «Сильная Армения» Арам Вардеванян не исключил, что речь идет о документе, ранее возвращенном ЦИК, или о расследовании по вопросу иностранного гражданства, сообщала 21 июля Armenia Today.