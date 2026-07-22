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18:20, 22 июля 2026

ЦИК Армении разрешил уголовное преследование Нарека Карапетяна

Нарек Карапетян. Фото: https://1news.az/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ЦИК Армении дал согласие на привлечение депутата парламента от "Сильной Армении" Нарека Карапетяна в качестве обвиняемого, но отклонил ходатайство Генпрокуратуры об его аресте.

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком Армении вернул в прокуратуру ходатайство о возбуждении уголовного преследования в отношении Нарека Карапетяна, возглавляющего избирательный список блока "Сильная Армения", а также еще по четырем кандидатам от блока. Решение принято, так как полномочия кандидатов в депутаты истекли 4 июля. Блок "Сильная Армения" возьмет мандаты и будет работать в парламенте, так как в отсутствие конституционного большинства у партии власти это позволит блокировать ряд решений, заявил  Нарек Карапетян.

Блок "Сильная Армения" вместе с другими партиями после решения Конституционного суда, который оставил в силе решение ЦИК по итогам выборов, выступили с заявлением о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения. 

Центральная избирательная комиссия Армении отклонила ходатайство прокуратуры о даче согласия на лишение свободы представителя блока «Сильная Армения», получившего депутатский мандат Нарека Карапетяна, сообщило «Арменпресс» со ссылкой на советника генерального прокурора Армении Лусине Мартиросян.

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Первое заседание парламента Армении девятого созыва, сформированного по итогам июньских выборов, назначено на 2 августа.

Сегодня ЦИК дал согласие на привлечение Нарека Карапетяна, который днем ранее получил мандат депутата парламента Армении, в качестве обвиняемого, сообщил адвокат Арам Вардеванян.

«ЦИК одобрил решение о даче согласия на привлечение Нарека Карапетяна в качестве обвиняемого. Это не означает полного лишения неприкосновенности — речь идет исключительно о предъявлении обвинения», — приводит его слова Yerevan.Today.

Второе ходатайство, о согласии на избрание меры пресечения в виде ареста в отношении Нарека Карапетяна, Центризбирком вернул в Генпрокуратуру, сообщил Вардеванян.

«Хочу отметить, что и предыдущее решение, на наш взгляд, следовало вернуть, поскольку правового механизма для него не было. Тем не менее наиболее вероятный сценарий заключается в том, что в ближайшее время начнется процесс предъявления Нареку Карапетяну позорного, незаконного и абсурдного обвинения с избранием более мягкой меры пресечения», — приводит слова адвоката агентство.

Прокуратура отказалась сообщить, с каким обвинением связаны ходатайства. Представитель блока «Сильная Армения» Арам Вардеванян не исключил, что речь идет о документе, ранее возвращенном ЦИК, или о расследовании по вопросу иностранного гражданства, сообщала 21 июля Armenia Today.

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Автор: "Кавказский узел"

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