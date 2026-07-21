ЦИК Армении вручила мандаты избранным депутатам парламента

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Первое заседание парламента Армении девятого созыва, сформированного по итогам июньских выборов, назначено на 2 августа.

Как писал "Кавказский узел", семь партий обжаловали в Конституционном суде Армении итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам, состоявшимся 7 июня, но суд оставил в силе решение ЦИК о результатах голосования. После этого блоки "Сильная Армения" и "Армения", партии "Процветающая Армения", "Армянский национальный конгресс" и "Национально-демократический полюс" заявили о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения. В то же время "Сильная Армения" согласилась работать в парламенте.

Согласно решению Центризбиркома, с учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29, блок "Армения" получил 12 мандатов. "Процветающая Армения" по решению ЦИК не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер и войти в парламент. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Центральная избирательная комиссия Армении сегодня зарегистрировала депутатов Национального собрания, избранных по итогам внеочередных парламентских выборов 7 июня.

На заседании ЦИК были рассмотрены заявления кандидатов в депутаты, которые взяли самоотвод, отказавшись от мандата. Так, в списке "Гражданского договора" от мандатов отказались премьер-министр Никол Пашинян, глава МИД Арарат Мирзоян, глава Минздрава Анаит Аванесян, министр обороны Сурен Папикян, министр экономики Геворг Папоян, министр юстиции Србуи Галян, глава Минсоцтруда Арсен Торосян, спикер парламента предыдущего созыва Ален Симонян, а также Тигран Авинян, Мхитар Айрапетян и другие. Всего от мандатов отказались 27 представителей правящей партии, а следующие за ними в списке 64 кандидата получили мандаты, информирует Armenia Today.

В блоке "Сильная Армения" от мандатов отказались Гоар Мелоян, Аветис Аракелян, Лилия Шушанян, Артур Даниелян, Александр Саркисян, Тарон Тофликян, Аршавир Хачатрян, Давид Айвазян, Роберт Дилбарян, Ованнес Еганян и Семен Бабаян, передает Arminfo.

В блока "Армения" от депутатского мандата отказался только лидер политической силы, второй президент Армении Роберт Кочарян.

По итогам заседания председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян объявил, что первое заседание новоизбранного парламента Армении девятого созыва начнется в 10.00 2 августа.