Защита обжаловала арест армянской оппозиционерки Манукян

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Адвокаты обжаловали в суде арест члена правления оппозиционной партии "Мать-Армения" Арегназ Манукян.

Как писал "Кавказский узел", ранее кандидат в депутаты от партии "Процветающая Армения" и член правления партии "Мать Армения" Арегназ Манукян была арестована на два месяца.

12 июня сотрудники Следственного комитета Армении утром провели обыск в квартире бывшего депутата блока "Армения" и кандидата в депутаты от партии "Процветающая Армения" Арегназ Манукян. Ее допросили по делу о шпионаже и госизмене, по которому ранее был арестован глава партии "Мать Армения" и кандидат в депутаты от "Процветающей Армении" Андраник Теванян. 9 июля Следственный комитет Армении заявил, что Арегназ Манукян задержана для последующей отправки в суд.

Защита члена правления оппозиционной партии "Мать-Армения" Арекназ Манукян обжаловала ее арест в Aпелляционном суде Армении.

"Команда адвокатов члена правления партии "Мать Армения" Арекназ Манукян подала жалобу в апелляционный уголовный суд против решения суда первой инстанции о применении в ее отношении двухмесячного ареста", - говорится в сообщении пресс-службы партии, которое цитирует News.am.

Ранее Манукян направила письмо из СИЗО, заявив, что невиновна. Она также отметила, что изолирована от внешнего мира и лишена возможности даже поговорить по телефону со своей 13-летней дочерью и 85-летней матерью, сообщает «Арменпресс».

Напомним, что 22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире ее лидера Андраника Теваняна, который занимает второе место в списке кандидатов от партии "Процветающая Армения". Теванян обвинен в госизмене и шпионаже. Суд заключил его под арест на два месяца, разрешив ему участие в избирательных процессах через представителей. "Процветающая Армения" и партия "Мать Армения" вместе принимали участие в парламентских выборах.

Оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Крылья единства", а также блок "Армения" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках, а "Сильная Армения" - аннулировать итоги на одном из участков. В результате пересчета к результату "Процветающей Армении" добавилось 140 голосов. 11 июня результаты голосования на двух избирательных участках в Армении аннулированы по решению Центризбиркома. "Процветающая Армения" в результате этого потеряла 213 голосов.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".