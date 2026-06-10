Пересчет пополнил число зафиксированных голосов за "Процветающую Армению"

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140 голосов добавилось за "Процветающую Армению" в результате пересчета. Процесс пересчета идет на многих участках, так как были допущены ошибки, и точны лишь протоколы по 5 из 2005 избирательных участков.

Как писал "Кавказский узел", партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи. Оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Крылья единства", а также блок "Армения" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках, а "Сильная Армения" - аннулировать итоги на одном из участков.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

В результате пересчетов за последние два дня в пользу партии "Процветающая Армения" уже добавилось 140 голосов, сообщила пресс-секретарь лидера партии Ивета Тоноян.

"Это означает, что избирательное право как минимум 140 граждан реализуется, и их голоса справедливо отразятся в окончательном результате выборов. В результате рабочего сотрудничества с коллегами из ЦИК процесс восстановления голосов на данный момент продолжается. Пересчет на различных избирательных участках продолжается. Эти данные свидетельствуют о том, что на практике и в рамках здравого смысла нет никаких препятствий, которые могли бы помешать ППА пройти в Национальное собрание", - приводит ее слова News.Am.

Протоколы только по пяти из 2005 избирательных участков точны

Окончательные результаты голосования будут опубликованы 14 июня, на данном этапе идут работы по пересчету. Об этом сегодня, 10 июня, в беседе с журналистами в Национальном собрании заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РА Ваагн Овакимян, касаясь вопроса о том, проходит ли в итоге партия "Процветающая Армения"в парламент или нет.

"Пользуясь случаем, скажу, что по сути протоколы только по пяти из 2005 избирательных участков точны, но в процессе ввода была допущена ошибка, там пропустили строки, это человеческий фактор", - привел его слова Yerevan Today.

На замечание о том, что это могло быть результатом умысла, председатель ЦИК сказал, что протоколы есть, они опубликованы.

"Предварительные результаты именно потому и предварительные, чтобы их еще уточнять. Сейчас, в данный момент, проводится пересчет на многих избирательных участках. Скажу больше, заявлений о пересчете в надлежащем порядке мы получили очень мало. Мы получили заявления о пересчете от трех сил: от "Процветающей Армении", блока "Сильная Армения" и от "Крыльев единства". Наш подход был следующим: участки хотят, чтобы был осуществлен пересчет, окружные избирательные комиссии по собственной инициативе начали осуществлять пересчеты, и сейчас они идут", - сказал Овакимян журналистам."

"Сильная Армения" ждет окончательных итогов для решения об оспаривании выборов

Партия "Сильная Армения" пока не приняла решения о том, будет ли обращаться в Конституционный суд Республики Армения для оспаривания итогов парламентских выборов, состоявшихся 7 июня, пишет Aysor.Am.

"Дождёмся окончательных результатов, оценим ситуацию в целом и после этого примем решение. При принятии такого решения существуют определённые политические нюансы", - заявила на пресс-конференции член совета партии Гоар Мелоян.

Также "Сильная Армения" пока не приняла политического решения относительно получения депутатских мандатов.

"У нас пока нет ни политического решения, ни всесторонних политических обсуждений по этому вопросу", - сказала Мелоян.

По её словам, для принятия каких-либо решений необходимо дождаться официального подведения итогов голосования и публикации окончательных результатов выборов.

Результат пророссийской оппозиции на парламентских выборах в Армении можно охарактеризовать только как проигрыш, а правящая партия, хотя и не достигла ключевой цели, удержала свои позиции, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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