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06:54, 26 июля 2026

Задержанный публично покаялся в поджоге пяти автомобилей в Краснодаре

Подозреваемый в поджоге пяти автомобилей. Кадр из видео в телеграм-канале полиции Краснодара – https://t.me/mvd23krasnodar/8177

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарские силовики опубликовали видео, на котором 34-летний подозреваемый в поджоге пяти автомобилей публично покаялся в содеянном.

По данным полиции Краснодара, поздним вечером 24 июля силовики задержали 34-летнего приезжего из Павловского района, которого заподозрили в поджоге пяти машин и одного самоката. Автомобили были припаркованы во дворе многоэтажки на улице Красных Партизан.

"Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить мотивы своего поступка", – пояснила полиция Краснодара 25 июля в своем телеграм-канале.

К посту прикреплен ролик, на котором задержанный публично раскаялся в содеянном.

"Вину свою признаю, в содеянном каюсь", – сказал он на видео.

"Кавказский узел" также писал, что 26 марта 2025 года пауэрлифтер Владимир Ванян из Краснодара, задержанный после нецензурного высказывания о сотрудниках ФСБ в стриме на своем YouTube-канале, принес силовикам извинения и заявил, что "будет служить с оружием в руках на СВО".

19 марта 2025 года стендапер из Ейска Артемий Останин извинился за шутку об инвалиде без ног. В отношении Останина завели уголовное дело, так как следствие увидело в его словах оскорбление участника СВО. Сам стендапер заявил, что шутил про простого попрошайку.

С подачи главы Чечни Рамзана Кадырова практика публичных извинений вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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Автор: "Кавказский узел"

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