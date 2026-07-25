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18:00, 25 июля 2026

Пользователи назвали отчеты чиновников об анапских пляжах оторванными от реальности

Глина и камни на одном из анапских пляжей. Скриншот фото «Новости Анапы» от 24.07.26, https://t.me/AnapaNowosti/85441

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Анапские пляжи после отсыпки новым песком превратились в смесь камней и глины, отчеты чиновников никак не соотносятся с реальностью, указали пользователи Telegram, комментируя сообщение об окончании засыпки пляжей новым песком.

Как писал "Кавказский узел", на пляжах Анапы полностью завершили отсыпку дополнительного слоя песка, засыпано 12 километров берега. 97 пляжей уже получили необходимые разрешения работать, еще 7 пляжей проходят проверку, отчитались власти. Песок по качеству несопоставим с тем, что был ранее, пляжи превратились в россыпь кусков глины, указали комментаторы.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

В Telegram-канале мэра Анапы Светланы Масловой сообщение об окончании отсыпки пляжей набрало 34 комментария. Большинство пользователей указали, что новый песок лишь испортил пляжи.

Сами бы хоть вышли и посмотрели на суперпесок с глиной и камнями

«Просто уничтожили достояние природы. Вся надежда на зимние штормы, может, хоть немного смоет это недоразумение», — написала Наталья.

«Сами бы хоть вышли и посмотрели на суперпесок с глиной и камнями, уже много раз босыми ногами обдирала ноги о камни, которые не всегда видны под песком», — прокомментировала Natali.

«Я впервые за 12 лет, как живу здесь, не хочу купаться на песочном пляже из-за такого качества песка... А я очень любила ходить на Пионерский проспект. Но теперь хожу только на камни. Большое спасибо властям за испорченные пляжи!» — добавила Сашечка.

«Миллиарды рублей потрачены впустую, хотя, правильнее сказать, они потрачены с целью уничтожить песчаные пляжи с уникальным песком», — указал V.

Шторм подтвердил, что новый песок на пляжах Анапы совсем не идентичен старому: куски глины, камни, затвердевшие участки пляжной территории, приводит в своем Telegram-канале штаб «Добровольцы ССЛ» сообщение пользователя Татьяна Соколова, которое опубликовано сразу после новости об окончании отсыпки песка.

«Удивительно, но эти две новости существуют в одном мире, никак друг другу не мешая?» — прокомментировал штаб.

Может, мы в другом мире? А администрация и иже с ними в какой-то параллельной реальности

«Такое ощущение, что мир расслоился на несколько разных реальностей. Может, мы в другом мире? А администрация и иже с ними в какой-то параллельной реальности?» — прокомментировала Жанна Львова.

«Параллельная вселенная», — согласилась Olga Prav.

«Вы кому верите, моим правдивым словам или своим лживым глазам?» — прокомментировала Стася Котострофа.

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Автор: "Кавказский узел"

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