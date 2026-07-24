Отчет об окончании засыпки нового песка на анапские пляжи вызвал критику

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На пляжах Анапы полностью завершили отсыпку дополнительного слоя песка, засыпано 12 километров берега. 97 пляжей уже получили необходимые разрешения работать, еще 7 пляжей проходят проверку, отчитались власти. Песок по качество несопоставим с тем, что был ранее, пляжи превратились в россыпь кусков глины, указали комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", 89 пляжей Анапы уже открыты, еще 12 проходят экспертизу. Песок, которым засыпали пляжи, утрамбовался и малопригоден для отдыха, указали пользователи соцсети. Другие комментаторы выразили надежду, что привозной песок постепенно унесет море. Власти отчитались о 830 тысячах туристов, посетивших Анапу с начала года, добавив, что отсыпка пляжей новым песком продолжается. Блогеры подтвердили, что отдыхающих на пляжах много.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Власти отчитались об окончании засыпки песка на пляжи

На пляжах Анапы полностью завершили отсыпку дополнительного слоя чистого песка, сообщило сегодня правительство России.

На береговой линии протяженностью около 12 км отсыпали новый слой песка толщиной не менее 50 сантиметров. Всего на пляжи завезли более 446 тыс. кубометров песка. После этого его просушили и просеяли с помощью специальной техники.

97 пляжей уже получили необходимые разрешения от Роспотребнадзора и принимают гостей. Еще 7 пляжей проходят проверку.

"Песок, максимально близкий по составу к тому, что находится на побережье, брали из карьера, который выбрали эксперты научного сообщества и одобрил Роспотребнадзор. Качество каждой партии проверяли в лаборатории", - заверяет оперштаб Краснодарского края.

Пользователи раскритиковали качество песка

Когда песок был просеян и просушен? Все тело пляжа в кусках глины!

Это сообщение перепостил блогер Макс Анапский, к 14:37 мск оно набрало 12 комментариев.

"Когда песок был просеян и просушен? Все тело пляжа в кусках глины!" - пишет Galina.

"Везде глина. Испортили наши пляжи! И четко видно, где песок рассыпчатый и искрится. А где сухая страшная матовая глиняная пыль, которая собирается в ужасные кучи и колеи и лежат на пляже ужасные овраги из глины", - поддержала Виктория Пашкова.

"Толку от просеивания, штормами все смоет," - ответил блогер.

"Уже смывает. В том то и дело. Глину смывает в море. Заходишь в море, а там как в реке - ноги проваливаются в глиняную жижу. А песок наоборот- держит форму", - возразила Виктория Пашкова.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".