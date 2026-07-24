Восстановлено энергоснабжение в Абхазии

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В Абхазии подача электричества после масштабного блэкаута, по данным властей, восстановлена. В Грузии энергоснабжение восстановлено частично в ряде регионов, причины аварии устанавливаются.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 23 на 24 июля в Грузии произошел масштабный блэкаут, без электричества остались все регионы страны. Из-за сбоя приостановлена работа насосных станций, жителей Тбилиси, Рустави и Мцхеты предупредили и возможных проблемах с водоснабжением. Также без электричества осталась Абхазия, как утверждает министерство энергетики, из-за "системной" аварии на Ингурской ГЭС.

Министерство энергетики Абхазии отчиталось о полном восстановлении подачи электричества в республике, об этом ведомство кратко сообщило в своем телеграм-канале. Впрочем, один из комментаторов отметил, что "В Пицунде (света) пока нету".

В Грузии электроснабжение восстанавливается поэтапно. По данным на 02.00, как сообщает телеграм-канал Tbilisi life, подача электричества частично восстановлена в районах Дидубе, Ваке, Мтацминда и Крцаниси столицы, а также частично в Кутаиси, Чиатуре, Сачхере, Они и Амбролаури. "Одновременно ведется установление точных причин аварии, о которых дополнительно будет предоставлена информация общественности", - говорится в заявлении Государственной электросистемы Грузии, которое цитирует канал.

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