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00:49, 24 июля 2026

Сбой в энергосистеме оставил жителей Грузии без электроснабжения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Масштабный блекаут произошел в Грузии, без электричества остались все регионы страны. Из-за сбоя приостановлена работа насосных станций, жителей Тбилиси, Рустави и Мцхеты предупредили и возможных проблемах с водоснабжением.

Отключение электроснабжения произошло около 0.10 по местному времени (23.10 мск 23 июля). Первоначально сообщалось об отключении света в Тбилиси, но вскоре стало известно, что обесточены и другие города, в том числе Батуми, Кутаиси, Телави, Кобулети и Казбеги. Позднее стало известно, что блекаут затронул всю территорию Грузии. 

Представители властей не распространили никаких оперативных сообщений о произошедшем. Директор Ингурской ГЭС Леван Мебония не смог пояснить журналистам причину отключения электроэнергии в национальном масштабе, заявив, что “пытается выяснить”. 

“На вопрос о том, работает ли сейчас Ингурская гидроэлектростанция, которая обеспечивает большую часть электроэнергии Грузии, Мебония ответил, что не знает”, - информировала телекомпания Pirveli. 

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция, расположена на реке Ингури. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией Грузии и непризнанной Абхазии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100% акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

Компания Georgian Water and Power подтвердила данные об отключении электроэнергии “по всей стране”, предупредив, что в некоторых городах возникнуть перебои с водоснабжением. 

“Автоматически приостановилась работа насосных станций GWP, в результате чего часть населения Тбилиси, Рустави и Мцхета может испытывать ограничение или низкое давление подачи воды”, - цитирует сообщение компании Tbilisi life. 

Представители Государственной электросистемы Грузии публично прокомментировали блекаут более чем через час, заявив, что не знают его причину. При этом они заверили, что работают “над скорейшим восстановлением электроснабжения”. 

“Ведомство отрицает достоверность заявления, распространяемого в социальных сетях, о том, что причиной масштабного отключения якобы стала авария на линии электропередачи, соединяющей Грузию и Турцию”,  - отмечает Pirveli.

Министерство энергетики Абхазии заявило, что республика также осталась без электричества из-за «системной» аварии на Ингурской ГЭС. "Идет процесс восстановления подачи электроэнергии в республику", - цитирует сообщение абхазских чиновников “Интерфакс”.

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Автор: "Кавказский узел"

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