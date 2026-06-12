Инцидент с грузинской символикой на панаме показал напряженность отношений Абхазии и Грузии

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Резкая реакция в Абхазии на грузинскую символику на панаме туристки связана с позицией Грузии по территориальному вопросу, но сам инцидент с извинениями туристки слишком незначительный для реакции властей, указали политологи.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня в соцсетях распространилось видео, на котором сочинка Ксения Алыпова обратилась к жителям Абхазии с извинениями за то, что гуляла в Гагре в панаме с изображением флага Грузии. К туристам, демонстрирующим грузинскую символику, нужно применять жесткие меры, вплоть до запрета на въезд, заявили местные жители в Facebook*, комментируя инцидент с жительницей Сочи, гулявшей в Гагре в панаме с изображением флага Грузии.

8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает эти регионы оккупированными Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Реакция жителей Абхазии объясняется напряженными отношениями с Грузией

Отношения между Абхазией и Грузией до сих пор остаются крайне напряжёнными, указал политолог Давид Дасаниа, комментируя бурную реакцию в Абхазии на туристку в панаме с грузинской символикой.

«Многие граждане Абхазии, и я в том числе, убеждены: недопустимо демонстрировать символику государства, которое так и не подписало с нами мирный договор и потенциально несёт угрозу нового конфликта. Прошлая война стала страшной трагедией ‒ мы потеряли около четырёх процентов населения. Для малочисленного абхазского народа, где сильны родственные связи и гибель каждого человека переживается как личная драма, это колоссальная, невосполнимая потеря», ‒ сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению политолога, официальные власти не стали вмешиваться в этот инцидент исключительно из-за его незначительного, локального масштаба.

Политолог Нателла Акаба также связала реакцию жителей Абхазии на символику на панаме российской туристки с отношениями между Абхазией и Грузией.

«Как и у большинства, у меня отрицательная реакция на такую демонстрацию, поскольку мы не хотим какого-то прославления Грузии, которая нас не признает», - подчеркнула она.

Аналитик, много лет занимающийся изучением Абхазии, и говоривший с «Кавказским узлом» на условиях анонимности, также отметила, что грузинская символика остается запретной для абхазского общества.

«Очень многие реагируют на нее негативно из-за войны. Но это не мешает другим абхазам сотрудничать с грузинами по бизнесу и вести торговлю через Ингури», - заявил он.

Говоря о возможном наказании за демонстрацию символики Грузии, эксперт напомнил о существующем в законе о недопущении действий, направленных против суверенитета и территориальной целостности Абхазии.

«Граждан России в таком случае депортируют, а гражданам Абхазии может и грозить тюремный срок. Недавно была история с парнем из Галского района, который сжег свой паспорт – его приговорили к реальному лишению свободы», - подчеркнул он.

Аналитики сочли добровольными извинения туристки

Касаясь темы извинений, которые записала на видео российская туристка, Давид Дасаниа отметил, что этот шаг со стороны девушки был абсолютно добровольным.

«Если бы ей угрожали, она бы упомянула об этом или же признаки психологического давления были бы заметны на самой записи. На самом деле к ней просто подошли местные жители и спокойно объяснили, почему подобная атрибутика ранит и оскорбляет людей в Абхазии», ‒ пояснил он.

Эксперт, говоривший на условиях анонимности, согласился со словами Дасаниа, . «Я думаю, тут просто поговорили. Это больше медийная история», - отметил он.

Идея полностью запретить въезд в республику тем, кто использует грузинские символы, по словам Дасаниа, звучит из-за радикальных настроений части общества. Сам политолог призывает к более гибкому подходу.

«Я бы не стал судить столь категорично. В каждом конкретном случае нужно сначала разобраться, почему туристы так себя повели. Некоторые люди, совершенно не ориентируясь в геополитике, до сих пор думают, что Абхазия остаётся частью Грузии, и едут сюда с её символикой, вообще не задумываясь о контексте. В таких ситуациях нужно не наказывать, а просто вести разъяснительную работу. Однако есть и другая категория ‒ те, кто идёт на осознанную провокацию. Они рассчитывают, что, устроив подобный скандал и выложив видеоролик в соцсети, смогут легко собрать массу лайков и просмотров от определённой аудитории», ‒ убеждён эксперт.

Дасаниа категорически отверг тезис своего коллеги Антона Кривенюка, который связал столь острую общественную реакцию с «банкротством абхазской государственности» и внутренним кризисом общества. Дасаниа назвал подобные выводы несостоятельными, заявив, что абхазские государственные институты работают, и общество в них не разочаровано. При этом он добавил, что ключевым внешнеполитическим ориентиром для республики остаётся сохранение тесных союзнических отношений с Россией как главным гарантом её безопасности и независимости.

"Выглядит эта [травля] дико, и это происходит потому, что люди понимают, что государство не состоялось. Независимость осталась единственной, голой ценностью, которая у них есть, к чему можно привязаться и сказать, что мы не прожили жизнь бессмысленно. Хотя в итоге эта независимость не реализована, государство разворовано, вся молодежь находится в ужасающем положении", - сказал Кривенюк ранее корреспонденту "Кавказского узла".

Аналитик говоривший на условиях анонимности, отметил, что настроения, о которых говорил Кривенюк, распространены среди части абхазов. «Представители оппозиции и те, кто не поддерживает нынешнее откровенное лизоблюдство абхазских властей по отношению к российским чиновникам, говорят, что всем управляют московские кураторы и самостоятельности у Абхазии нет. Другие, наоборот, считают, что все нормально, а третьи (и их, пожалуй, большинство) просто пытаются не обращать на эту проблему внимания», - заключил он