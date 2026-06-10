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12:48, 10 июня 2026

Жители Абхазии потребовали реакции властей на демонстрацию туристами грузинской символики

Девушка в панаме с грузинской символикой. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К туристам, демонстрирующим грузинскую символику, нужно применять жесткие меры, вплоть до запрета на въезд, заявили местные жители в Facebook*, комментируя инцидент с жительницей Сочи, гулявшей в Гагре в панаме с изображением флага Грузии.

Как информировал "Кавказский узел", 9 июня в соцсетях распространилось видео, на котором сочинка Ксения Алыпова обратилась к жителям Абхазии с извинениями за то, что гуляла в Гагре в панаме с изображением флага Грузии.

8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает эти регионы оккупированными Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Действия туристки из Сочи вызвали резонанс в Сети

Пост о том, что туристка из Сочи извинилась перед жителями Абхазии за панаму с грузинской символикой, был опубликован 9 июня на странице "Кавказского узла" в Facebook*. На 12.45 мск 10 июня эта запись набрала 86 отметок с реакцией пользователей и 270 комментариев. Часть их авторов, позиционирующая себя жителями Абхазии, потребовала реакции властей республики.

"А кому нужны извинения? Надо запретить ей въезд. Всем всё прощаем, вот и делают что хотят", – считает Amra Bebia.

"Правильно, въезд запретить навсегда! Всё знала и сознательно делала. Ещё и оштрафовать за то, что хайповала и просмотры собирала таким образом", – написала Svetlana Borisova.

"Надо закрывать таких, как она. Зато другие не будут так себя вести", – заявил Тамаз Джения.

"Теперь хоть немного представление будут иметь, что такое Абхазия на самом деле. Если бы не извинилась, что было бы?" – отметил пользователь Zaza Morgoshia.

"И что тут комментировать? Извинилась, не извинилась, урок история преподала", – отметил пользователь Veko Veriko.

Другая часть комментаторов сочла, что туристка из Сочи намеренно носила панаму с грузинской символикой.

"Кто им платит за такие провокации?" – задалась вопросом Irina. "Кремль создал такой раскол между народами, что они будут видеть друг в друге врагов еще 100 лет", – написал Фуад Гумбатов.

Еще одна часть комментаторов поспорила о территориальной принадлежности Абхазии. "Абхазы – это часть Грузии", – написал также Dmitrii Burov. "Абхазы так не думают", – ответил ему пользователь Ainar Lomiya.

Некоторые из комментаторов сочли, что резонанс вокруг ношения туристкой панамы с грузинской символикой необоснованный. "Не надо так остро реагировать. Это глупо и неплодотворно. Направьте лучше эту энергию на восстановление хороших отношений с соседями", – написал Sergo Surguladze.

"Она может даже и не знает, где Грузия и Абхазия, и какие отношения между ними", – предположил Anar Hacıyev.

В Абхазии регулярно происходят инциденты с грузинской символикой

Инциденты с грузинской символикой происходят в Абхазии время от времени. В частности 11 апреля 2026 года стало известно, что жительница Сочи Нина Броник и ее 18-летний сын приехали в Абхазию к родственникам. На фоне въездной стелы "Сухум" Броник фотографировала сына, который стоял с флагом Грузии. Это увидели прохожие, которые сообщили о происходящем силовикам. С задержанными были проведена профилактическая беседа, после чего они в сопровождении сотрудников СГБ выехали из Абхазии.

Не раз публичные извинения за грузинскую символику приносили и сами жители Абхазии. Так, в марте 2021 года 19-летняя жительница Абхазии извинилась за опубликованный в соцсети ролик с фразой: "Абхазия - это Грузия".

В Уголовном кодексе Абхазии нет статьи за непризнание абхазской независимости от Грузии, в связи с чем человек не может быть привлечен к уголовной или иной ответственности, пояснила ранее юрист из Абхазии Инга Габалая, комментируя поступок девушки.

Болезненное восприятие подобных поступков абхазским обществом основано на "банкротстве абхазской государственности" и общественном осознании этого процесса, заявил журналист Антон Кривенюк.

"Выглядит эта [травля] дико, и это происходит потому, что люди понимают, что государство не состоялось. Независимость осталась единственной, голой ценностью, которая у них есть, к чему можно привязаться и сказать, что мы не прожили жизнь бессмысленно. Хотя в итоге эта независимость не реализована, государство разворовано, вся молодежь находится в ужасающем положении", – сказал Кривенюк ранее корреспонденту "Кавказского узла".

В качестве примера Кривенюк привел случай в Гагре, когда отец парня армянской национальности извинялся перед депутатами района, стоя на коленях. "Было поругание за сжигание флага в Гальском районе. Там был человек, житель района грузинской национальности, который был осужден. Видеоизвинения – это скорее мягкий шаг по сравнению с тем, что было с ребятами армянской и грузинской национальности", – подчеркнул журналист.

Подробнее о практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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