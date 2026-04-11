Кавказский узел

05:39, 11 апреля 2026

Жители Сочи выдворены из Абхазии за съемку с флагом Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абхазские силовики задержали жительницу Сочи, которая фотографировала сына на фоне стелы "Сухум" с флагом Грузии. С ними провели профилактическую беседу, после чего выдворили из страны.

Жителей Сочи, которые фотографировались на въезде в Сухум с грузинским флагом, задержали сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии.

По данным ведомства Нина Броник и ее 18-летний сын Тимур Угуров приехали в Абхазию к родственникам. На фоне въездной стелы "Сухум" Броник фотографировала сына, который стоял с государственным флагом Грузии. Это увидели прохожие, которые сообщили правоохранителям, пишет 10 апреля телеграм-канал "Аиашара".

С задержанными были проведена профилактическая беседа, после чего они в сопровождении сотрудников СГБ выехали из Абхазии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце марта в Абхазии был арестован житель Грузии Емзар Багишвили, подозреваемый в шпионаже.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

