Жители Сочи выдворены из Абхазии за съемку с флагом Грузии
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Абхазские силовики задержали жительницу Сочи, которая фотографировала сына на фоне стелы "Сухум" с флагом Грузии. С ними провели профилактическую беседу, после чего выдворили из страны.
Жителей Сочи, которые фотографировались на въезде в Сухум с грузинским флагом, задержали сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии.
По данным ведомства Нина Броник и ее 18-летний сын Тимур Угуров приехали в Абхазию к родственникам. На фоне въездной стелы "Сухум" Броник фотографировала сына, который стоял с государственным флагом Грузии. Это увидели прохожие, которые сообщили правоохранителям, пишет 10 апреля телеграм-канал "Аиашара".
С задержанными были проведена профилактическая беседа, после чего они в сопровождении сотрудников СГБ выехали из Абхазии.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце марта в Абхазии был арестован житель Грузии Емзар Багишвили, подозреваемый в шпионаже.
