Анонсировано возобновление морского пассажирского сообщения между Сочи и Сухумом

Запуск "Кометы" из Сочи в Сухум запланирован на 15 мая, рейсы будут осуществляться дважды в неделю.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа 2025 года стартовали рейсы из Сочи в Сухум, было заявлено о начале регулярного морского сообщения.

Рейсы скоростного судна "Комета" из Сочи в Сухум стартуют 15 мая, сообщает 3 мая "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора по коммерческой работе "Абхазского морского пароходства" Адамыра Габунию.

По его словам, рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и пятницам до октября включительно. Время в пути составит около двух с половиной часов. Стоимость поездки - 2 800 рублей, билеты можно купить в кассах морских портов Сочи и Сухума.

О начале морского сообщения между Сочи и Сухумом ранее сообщал заместитель министра транспорта России Валентин Иванов. Он также добавил, что российская сторона предусмотрела субсидирование рейсов на следующей три года, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 1 мая первый за 32 года регулярный авиарейс из Москвы в Сухум (грузинское название города - Сухуми) совершила авиакомпания "ЮВТ Аэро". Авиарейсом, рассчитанным на 50 мест, воспользовались 49 пассажиров. Грузия и Евросоюз осудили запуск регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, назвав это нарушением территориальной целостности Грузии.

Дороговизна авиарейсов в Сухум снижает пользу от регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, гораздо дешевле долететь до Сочи и оттуда ехать до Абхазии, указали пользователи соцсетей. Цены на авиарейсы из Москвы в Сухум значительно превышают стоимость перелета из Москвы в Сочи.