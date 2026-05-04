Кавказский узел

01:57, 4 мая 2026

Анонсировано возобновление морского пассажирского сообщения между Сочи и Сухумом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Запуск "Кометы" из Сочи в Сухум запланирован на 15 мая, рейсы будут осуществляться дважды в неделю.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа 2025 года стартовали рейсы из Сочи в Сухум, было заявлено о начале регулярного морского сообщения.

Рейсы скоростного судна "Комета" из Сочи в Сухум стартуют 15 мая, сообщает 3 мая "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора по коммерческой работе "Абхазского морского пароходства" Адамыра Габунию.

По его словам, рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и пятницам до октября включительно. Время в пути составит около двух с половиной часов. Стоимость поездки - 2 800 рублей, билеты можно купить в кассах морских портов Сочи и Сухума.

О начале морского сообщения между Сочи и Сухумом ранее сообщал заместитель министра транспорта России Валентин Иванов. Он также добавил, что российская сторона предусмотрела субсидирование рейсов на следующей три года, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 1 мая первый за 32 года регулярный авиарейс из Москвы в Сухум (грузинское название города - Сухуми) совершила авиакомпания "ЮВТ Аэро". Авиарейсом, рассчитанным на 50 мест, воспользовались 49 пассажиров. Грузия и Евросоюз осудили запуск регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, назвав это нарушением территориальной целостности Грузии.

Дороговизна авиарейсов в Сухум снижает пользу от регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, гораздо дешевле долететь до Сочи и оттуда ехать до Абхазии, указали пользователи соцсетей. Цены на авиарейсы из Москвы в Сухум значительно превышают стоимость перелета из Москвы в Сочи.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
