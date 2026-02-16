Власти Абхазии предложили получать паспорта РФ в Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Абхазии, подавшие заявления на получение внутренних паспортов РФ, могут получить документы в Сочи. Президент Абхазии анонсировал обращение к властям РФ с вопросом о возобновлении выдачи паспортов на территории республики.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля посольство России в Абхазии объявило о прекращении выдачи российских паспортов на территории Абхазии. Это решение принято из-за заявлений абхазских депутатов, усомнившихся в законности работы пунктов выдачи российских документов, которые открылись в январе. В Абхазии приостановлен также обмен водительских удостоверений на российские.

Аналитики объяснили политической борьбой прекращение выдачи российских паспортов в Абхазии Прекращение выдачи российских паспортов и водительских прав в Абхазии создало неудобства жителям и может быть использовано в политической борьбе против оппозиции, действия которой раздражают Россию.

Выдача российских паспортов гражданам Абхазии, которые имеют также гражданство РФ, ведется на основании соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, которое вступило в силу в апреле 2025 года. 17 июля 2025 года Владимир Путин подписал указ, позволяющий оформлять внутренние российские паспорта на территории Абхазии.

По словам начальника паспортного управления МВД республики Астамура Колбая, документы в Сочи смогут получить жители Абхазии, имеющие гражданство России и подавшие заявления на получение внутренних паспортов РФ.

"Выдача изготовленных документов по уже поданным заявлениям будет осуществляться в отделении по вопросам миграции отдела полиции Адлерского района УВД по городу Сочи, - приводит сегодня слова Колбая издание “Интерфакс”.

Гунба: вопрос с паспортами РФ пытаются политизировать

В свою очередь президент Абхазии Бадра Гунба заявил 13 февраля о том, что намерен обратиться к властям РФ с просьбой о возобновлении выдачи на территории республики общегражданских российских паспортов.

"Я обязательно буду обращаться к руководству Российской Федерации за возможностью возобновления приема документов для получения внутренних российских паспортов на территории Абхазии", - сказал президент.

По его словам, возможность получения внутреннего российского паспорта на территории Абхазии не является неким требованием, это происходит на добровольной основе для тех, кто желает иметь такой документ. "Тем более, что на территории Абхазии общегражданские российские паспорта выдавались по упрощенной схеме, не требуется регистрации на территории РФ и постановки на военный учет", - заявил Бадра Гунба в интервью Абхазскому государственному телевидению.

По словам президента, вопрос документирования граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, "пытаются политизировать".

Ряд абхазских политиков подверг критике коллег, чьи заявления побудили российскую сторону закрыть пункты выдачи, а местные активисты поддержали принятое решение.