×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:53, 16 февраля 2026

Власти Абхазии предложили получать паспорта РФ в Сочи

Паспорт РФ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Абхазии, подавшие заявления на получение внутренних паспортов РФ, могут получить документы в Сочи. Президент Абхазии анонсировал обращение к властям РФ с вопросом о возобновлении выдачи паспортов на территории республики.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля посольство России в Абхазии объявило о прекращении выдачи российских паспортов на территории Абхазии. Это решение принято из-за заявлений абхазских депутатов, усомнившихся в законности работы пунктов выдачи российских документов, которые открылись в январе. В Абхазии приостановлен также обмен водительских удостоверений на российские. 

Российский и Абхазский паспорта. Иллюстрация
19:24 12.02.2026
Аналитики объяснили политической борьбой прекращение выдачи российских паспортов в Абхазии
Прекращение выдачи российских паспортов и водительских прав в Абхазии создало неудобства жителям и может быть использовано в политической борьбе против оппозиции, действия которой раздражают Россию.

Выдача российских паспортов гражданам Абхазии, которые имеют также гражданство РФ, ведется на основании соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, которое вступило в силу в апреле 2025 года. 17 июля 2025 года Владимир Путин подписал указ, позволяющий оформлять внутренние российские паспорта на территории Абхазии.

По словам начальника паспортного управления МВД республики Астамура Колбая, документы в Сочи смогут получить жители Абхазии, имеющие гражданство России и подавшие заявления на получение внутренних паспортов РФ.

"Выдача изготовленных документов по уже поданным заявлениям будет осуществляться в отделении по вопросам миграции отдела полиции Адлерского района УВД по городу Сочи, - приводит сегодня слова Колбая издание “Интерфакс”.

Гунба: вопрос с паспортами РФ пытаются политизировать 

В свою очередь президент Абхазии Бадра Гунба заявил 13 февраля о том, что намерен обратиться к властям РФ с просьбой о возобновлении выдачи на территории республики общегражданских российских паспортов.

"Я обязательно буду обращаться к руководству Российской Федерации за возможностью возобновления приема документов для получения внутренних российских паспортов на территории Абхазии", - сказал президент. 

По его словам, возможность получения внутреннего российского паспорта на территории Абхазии не является неким требованием, это происходит на добровольной основе для тех, кто желает иметь такой документ. "Тем более, что на территории Абхазии общегражданские российские паспорта выдавались по упрощенной схеме, не требуется регистрации на территории РФ и постановки на военный учет", - заявил Бадра Гунба в интервью Абхазскому государственному телевидению.

По словам президента, вопрос документирования граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, "пытаются политизировать". 

Ряд абхазских политиков подверг критике коллег, чьи заявления побудили российскую сторону закрыть пункты выдачи, а местные активисты поддержали принятое решение.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Ж/д дорога между Россией и Грузией. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
11:08, 14 февраля 2026
Власти Грузии отреагировали на идею запуска поездов из России через Абхазию
Подозреваемый в подготовке и организации стрельбы 11 ноября в Сухуме. Скриншот видео https://www.instagram.com/reel/DRFQ15kgsgj/
04:53, 16 ноября 2025
Российские силовики передали Абхазии подозреваемого в организации стрельбы в Сухуме
Адлерский районный суд Сочи. Фото: https://sud-krasnodarkray.ru/sochi-adler
16:57, 26 августа 2025
Жительницы Абхазии подверглись преследованию из-за российских пособий на детей
Аэропорт Сочи. Фото: пресс-служба аэропорта / new.aer.aero
18:54, 8 августа 2025
Десятки рейсов задержаны в аэропорту Сочи из-за атаки БПЛА
Работник таможни. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:29, 17 июня 2025
Сочинские таможенники пресекли контрабанду аппаратуры для майнинга в Абхазию
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:41, 13 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Последние записи в блогах
Фото
13:11, 7 марта 2025
BERG...man Tbilisi
77
Сила власти не в процентах, набранных на выборах, а в управлении
Фото
11:38, 3 марта 2025
BERG...man Tbilisi
120
Реакция Грузии на выборы в Абхазии и унижение Трампом - Зеленского
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Акция студентов университета имени Илии. Кадр видеосюжета телеканала Pirveli
13 февраля 2026, 23:58
Стихийная акция студентов предварила собрание на проспекте Руставели

Здание горсуда Черкесска. Фото: пресс-служба суда
13 февраля 2026, 20:45
Суд огласил обвинение по коррупционному делу брата главы Ингушетии

Анатолий Вассерман (слева) и Апти Алаудинов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=vqliAtNYajw
13 февраля 2026, 16:53
Алаудинов вспомнил о конфликте с Вассерманом

Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской. 13 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/rusnews/80351
13 февраля 2026, 12:54
Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше