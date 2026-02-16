Пожар в поселке Волна потушен
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Темрюкском районе потушен пожар, начавшийся после удара БПЛА по резервуару с нефтепродуктами.
Как писал "Кавказский узел", 15 февраля в поселке Волна Темрюкского района после воздушной атаки возникли два очага пожара общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Тем же вечером один из них был потушен.
Атака беспилотников произошла в ночь на 15 февраля в нескольких муниципалитетах Кубани. В поселке Волна ранены два человека, их госпитализировали. Там же при атаке были повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В Сочи поврежден частный дом, в нем выбило окна и задело систему отопления. В анапском селе Юровка повреждены окна неработающей котельной.
Пожар в поселке Волна полностью потушен, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.
"Открытое горение второго очага ликвидировали 16 февраля в 00:35 [мск], в 6:00 возгорание полностью потушено", - говорится в публикации.
В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
Напомним, от атак дронов регулярно страдают жители поселков Афипский и Ильский в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. Так, 14 декабря 2025 года власти сообщили, что во время атаки дронов "обломки БПЛА" повредили пять частных домов в поселке Афипском. 1 декабря в результате атаки беспилотников были повреждены 19 домов и вышка сотовой связи в поселке Ильском.
Сами нефтезаводы также неоднократно подвергались атакам беспилотников. В частности, 29 ноября 2025 года в результате воздушной атаки на заводе в поселке Афипском произошел пожар, работники были эвакуированы. В тот же день пожар был потушен.
7 сентября 2025 года оборудование Ильского нефтезавода загорелось в результате атаки. Власти отчитались об оперативной ликвидации пожара.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.