Пожар в поселке Волна потушен

В Темрюкском районе потушен пожар, начавшийся после удара БПЛА по резервуару с нефтепродуктами.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля в поселке Волна Темрюкского района после воздушной атаки возникли два очага пожара общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Тем же вечером один из них был потушен.

Атака беспилотников произошла в ночь на 15 февраля в нескольких муниципалитетах Кубани. В поселке Волна ранены два человека, их госпитализировали. Там же при атаке были повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В Сочи поврежден частный дом, в нем выбило окна и задело систему отопления. В анапском селе Юровка повреждены окна неработающей котельной.

Пожар в поселке Волна полностью потушен, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Открытое горение второго очага ликвидировали 16 февраля в 00:35 [мск], в 6:00 возгорание полностью потушено", - говорится в публикации.

Юристы указали на противоречия запрета съемки атак дронов Конституции В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Напомним, от атак дронов регулярно страдают жители поселков Афипский и Ильский в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. Так, 14 декабря 2025 года власти сообщили, что во время атаки дронов "обломки БПЛА" повредили пять частных домов в поселке Афипском. 1 декабря в результате атаки беспилотников были повреждены 19 домов и вышка сотовой связи в поселке Ильском.

Сами нефтезаводы также неоднократно подвергались атакам беспилотников. В частности, 29 ноября 2025 года в результате воздушной атаки на заводе в поселке Афипском произошел пожар, работники были эвакуированы. В тот же день пожар был потушен.

7 сентября 2025 года оборудование Ильского нефтезавода загорелось в результате атаки. Власти отчитались об оперативной ликвидации пожара.