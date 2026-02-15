23 беспилотника сбиты над Кубанью

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По данным Минобороны России, над Краснодарским краем за три часа сбито 23 беспилотника, еще 32 БПЛА уничтожено над Азовским и Черным морем. Мэр Сочи сообщил о воздушной атаке на город.

Как писал "Кавказский узел", ночью 9 февраля силы ПВО сбили над Краснодарским краем беспилотник, еще один был сбит над Черным морем.

За период с 20.00 мск до 23.00 мск 14 февраля средства ПВО сбили над югом России 55 беспилотников самолетного типа, летевших со стороны Украины, сообщает Минобороны России в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, 23 беспилотника были сбиты над Краснодарским краем, 29 - над Азовским морем, еще три - над Черным морем.

Около 23.30 мск мэр Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале сообщил, что в городе система ПВО отражает атаку БПЛА. По его словам, все службы приведены в состояние максимальной готовности.

Мэр также напомнил о необходимости воздержаться от съемки и публикации в соцсетях работы ПВО, БПЛА и их обломком, работы специальных и оперативных служб и средств защиты объектов атаки.

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов. По данным на 01.00 мск данных о возобновлении работы в телеграм-канале ведомства нет.

По данным онлайн-табло сочинского аэропорт, перенесены вылета как минимум девяти рейсов, прилеты всех рейсов пока по расписанию.

Напомним, что в Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.