Главная   /   Лента новостей
00:57, 14 февраля 2026

Судья из Адыгеи Адам Воитлев обвинен во взяточничестве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Следкома с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбудил уголовное дело против судьи Шовгеновского районного суда Адыгеи в отставке Адама Воитлева. Ему предъявлено обвинение в получение взятки в особо крупном размере.

Как писал "Кавказский узел", в конце ноября 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей одобрила уголовное преследование судьи Шовгеновского районного суда Адама Воитлева, которого подозревают в получении взятки в 2,5 миллиона. 

По сроку службы Адам Воитлев является самым опытным судьей Шовгеновского районного суда, он был назначен судьей в 2015 году. Всего в этом суде - трое судей, включая председателя – Тимура Керашева, который возглавил суд в конце 2023 года, до этого был судей в Кошехабльском райсуде.  Еще один судья – Казбек Тлехуч был назначен в марте 2021 года, отмечает "Новая газета Кубани". 

По данным следствия, с июня 2023 года по январь 2024 года Воитлев, занимая должность судьи, получил от подсудимого взятку на сумму 2,5 млн рублей через посредника. Деньги были переданы за вынесение судьей решения о возврате уголовного дела в отношении подсудимого прокурору, а также о снятии ареста с его имущества, сообщил Коммерсант.

Председатель СКР Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) возбудил в отношении Адама Воитлева уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере .

Отметим, что ранее ВККС также анонсировала рассмотрение вопроса о возбуждении дела против бывшего мирового судьи из Кабардино-Балкарии Мухамеда Темботова. В феврале в Кабардино-Балкарии было возбуждено уголовное дело против Темботова, который обвиняется в получении взяток и посредничестве во взяточничестве.

"Кавказский узел" также писал, что 9 февраля бывший председатель Советского районного суда Ростова-на-Дону Елена Коблева была признана виновной в получении взятки в крупном размере и приговорена к 10 годам колонии общего режима.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

