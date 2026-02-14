Судья из Адыгеи Адам Воитлев обвинен во взяточничестве

По данным следствия, с июня 2023 года по январь 2024 года Воитлев, занимая должность судьи, получил от подсудимого взятку на сумму 2,5 млн рублей через посредника. Деньги были переданы за вынесение судьей решения о возврате уголовного дела в отношении подсудимого прокурору, а также о снятии ареста с его имущества, сообщил Коммерсант.

Председатель СКР Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) возбудил в отношении Адама Воитлева уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере 1 .

Отметим, что ранее ВККС также анонсировала рассмотрение вопроса о возбуждении дела против бывшего мирового судьи из Кабардино-Балкарии Мухамеда Темботова. В феврале в Кабардино-Балкарии было возбуждено уголовное дело против Темботова, который обвиняется в получении взяток и посредничестве во взяточничестве.

"Кавказский узел" также писал, что 9 февраля бывший председатель Советского районного суда Ростова-на-Дону Елена Коблева была признана виновной в получении взятки в крупном размере и приговорена к 10 годам колонии общего режима.