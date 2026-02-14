Судья из Адыгеи Адам Воитлев обвинен во взяточничестве
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Глава Следкома с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбудил уголовное дело против судьи Шовгеновского районного суда Адыгеи в отставке Адама Воитлева. Ему предъявлено обвинение в получение взятки в особо крупном размере.
Как писал "Кавказский узел", в конце ноября 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей одобрила уголовное преследование судьи Шовгеновского районного суда Адама Воитлева, которого подозревают в получении взятки в 2,5 миллиона.
По сроку службы Адам Воитлев является самым опытным судьей Шовгеновского районного суда, он был назначен судьей в 2015 году. Всего в этом суде - трое судей, включая председателя – Тимура Керашева, который возглавил суд в конце 2023 года, до этого был судей в Кошехабльском райсуде. Еще один судья – Казбек Тлехуч был назначен в марте 2021 года, отмечает "Новая газета Кубани".
По данным следствия, с июня 2023 года по январь 2024 года Воитлев, занимая должность судьи, получил от подсудимого взятку на сумму 2,5 млн рублей через посредника. Деньги были переданы за вынесение судьей решения о возврате уголовного дела в отношении подсудимого прокурору, а также о снятии ареста с его имущества, сообщил Коммерсант.
Председатель СКР Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) возбудил в отношении Адама Воитлева уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере .
Отметим, что ранее ВККС также анонсировала рассмотрение вопроса о возбуждении дела против бывшего мирового судьи из Кабардино-Балкарии Мухамеда Темботова. В феврале в Кабардино-Балкарии было возбуждено уголовное дело против Темботова, который обвиняется в получении взяток и посредничестве во взяточничестве.
"Кавказский узел" также писал, что 9 февраля бывший председатель Советского районного суда Ростова-на-Дону Елена Коблева была признана виновной в получении взятки в крупном размере и приговорена к 10 годам колонии общего режима.
