00:40, 3 февраля 2026

Уроженец Дагестана заподозрен в причастности к подготовке теракта в Адыгее

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники ФСБ в Адыгее назвали 20-летнего уроженца Дагестана причастным к подготовке теракта в крупном торговом центре и вербовке молодых мусульман в террористическую организацию. 

Информацию об уголовном деле против молодого человека днем 2 февраля распространило управление ФСБ по Адыгее. Уроженец Дагестана заподозрен в вербовке для террористической организации (часть 1.1 статьи 205.1 УК России предусматривает от восьми до пятнадцати лет заключения). 

Согласно версии силовиков, уроженец Дагестана был близко знаком с неким жителем аула Новая Адыгея, который, как утверждается, готовил террористический акт в крупном торговом центре "МЕГА Адыгея-Кубань". 

Как полагают в ФСБ, 20-летний молодой человек знакомился с представителями молодежной исламской уммы Тахтамукайского района, “наиболее подверженными вербовочному воздействию”, и распространял среди них пропаганду запрещенной в России террористической организации. Он также убеждал собеседников “в необходимости совершения преступлений террористической направленности на территории региона”, сообщило со ссылкой на республиканское управление ведомства ТАСС. 

Подробности дела о подготовке теракта в сообщении не приводятся, был ли задержан житель Новой Адыгеи, не уточняется. Также в ФСБ не сообщили, какая мера пресечения избрана предполагаемому вербовщику родом из Дагестана. Отдельно о предотвращении теракта в "МЕГА Адыгея-Кубань" силовые структуры не сообщали.

Как писал "Кавказский узел", 28 января источники в силовых органах заявили о перестрелке в Карабудахкентском районе Дагестана, в ходе которой были убиты два неизвестных, открывших огонь по правоохранителям. Два убитых в Дагестане боевика готовили теракты на железнодорожном участке и имеющем религиозное значение объекте, рапортовала на следующий день ФСБ. Убитым, по данным источников, 18 и 20 лет. 

Автор: "Кавказский узел"

