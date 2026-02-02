Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью сбили беспилотники в Миллеровском и Чертковском районах.

Как писал "Кавказский узел", 28 января были сбиты 24 беспилотника в Краснодарском крае, четыре в Астраханской области, по одному в Ростовской и Волгоградской.

Минувшей ночью беспилотники сбиты в двух районах Ростовской области: Миллеровском и Чертковском, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал он.

Напомним, в ночь на 25 января дроны были сбиты в этих же районах - Миллеровском и Чертковском. Тогда оказались повреждены частный дом и автомобиль. Жильцы разместились у соседей, губернатор пообещал помощь пострадавшим.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора региона.