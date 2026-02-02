×

Кавказский узел

Лента новостей
06:58, 2 февраля 2026

Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью сбили беспилотники в Миллеровском и Чертковском районах.

Как писал "Кавказский узел", 28 января были сбиты 24 беспилотника в Краснодарском крае, четыре в Астраханской области, по одному в Ростовской и Волгоградской.

Минувшей ночью беспилотники сбиты в двух районах Ростовской области: Миллеровском и Чертковском, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал он.

Напомним, в ночь на 25 января дроны были сбиты в этих же районах - Миллеровском и Чертковском. Тогда оказались повреждены частный дом и автомобиль. Жильцы разместились у соседей, губернатор пообещал помощь пострадавшим.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора региона.

Автор: "Кавказский узел"

Справочник
Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Темы дня
Описание канала проекта "Дозор в Волгограде"*. Скриншот Telegram
30 января 2026, 21:44
Минюст объявил иноагентом проект "Дозор в Волгограде"*

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.facebook.com/fergananews/posts/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
30 января 2026, 12:24
Генпрокуратура Казахстана постановила выдать Мансура Мовлаева России

Участница протестов в Тбилиси с грузинским флагом перед кордоном полиции, декабрь 2024 года. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова.
30 января 2026, 03:45
24 страны ОБСЕ задействовали Московский механизм в связи с нарушениями прав человека в Грузии

Мазутная крошка, найденная на пляже. 28 января 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2389
29 января 2026, 17:25
Отмена турналога в Анапе совпала с отчетом волонтеров о некачественно убранном мазуте

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
Показать больше