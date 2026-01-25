×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:59, 25 января 2026

Жилой дом поврежден в Ростовской области при атаке дрона

Поврежденный дом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате ночной атаки беспилотника в Ростовской области повреждены частный дом и автомобиль. Жильцы разместились у соседей, губернатор пообещал помощь пострадавшим.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 24 января военные сбили беспилотники в Каменске-Шахтинском, Донецке и трех районах Ростовской области: Каменском, Матвеево-Курганском и Чертковском. Раненых не было.

Минувшей ночью беспилотники сбиты в двух районах Ростовской области: Миллеровском и Чертковском, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Проживающая в доме семья находится у соседей

"В этот раз не обошлось без последствий. По предварительным данным, люди не пострадали. В результате падения БПЛА поврежден частный дом и автомобиль. Проживающая в доме семья находится у соседей. В доме пострадала кровля и выбиты стекла. Возгорания нет. Информация будет уточняться. Мы окажем всю необходимую помощь жителям", - написал он.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

Напомним, в Ростове-на-Дону 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы с ранениями. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.

13 января в Таганроге в результате атаки погибла женщина. Также были повреждены восемь жилых домов, два промышленных объекта и шесть автомобилей. Власти пообещали помощь всем пострадавшим.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора региона.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
03:59, 25 января 2026
Активисты готовят письмо в Госдуму из-за ситуации с приютом для животных в Аксае
07:06, 24 января 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
04:18, 24 января 2026
Кассационный суд оставил в силе решение о пожаре на Театральном спуске
Авария на водоводе в Гуково. Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области
19:43, 22 января 2026
Жалобы жителей Гуково на отсутствие воды заинтересовали прокуратуру
Елена Золотарева (на переднем плане). Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
18:55, 22 января 2026
Суд конфисковал имущество Елены Золотаревой
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Миграционная тюрьма в Ежево, Хорватия. Фото: https://www.globaldetentionproject.org/
23 января 2026, 22:02
Уроженцы Северного Кавказа объявили голодовку в миграционной тюрьме в Хорватии

Четвертая по счету (третья временная) мемориальная табличка на доме Анны Политковской. ЗПЧ / Telegram
23 января 2026, 19:22
Четвертая по счету мемориальная табличка установлена на доме Политковской

Нурлан Гахраманлы. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1056897883125289&id=100064152602195&set=a.417287010419716 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
23 января 2026, 15:30
Семья Нурлана Гахраманлы встревожена его состоянием на фоне голодовки в СИЗО

Беженцы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 января 2026, 13:32
11 человек перевезены из Карабаха в Армению

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше