Жилой дом поврежден в Ростовской области при атаке дрона
В результате ночной атаки беспилотника в Ростовской области повреждены частный дом и автомобиль. Жильцы разместились у соседей, губернатор пообещал помощь пострадавшим.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 24 января военные сбили беспилотники в Каменске-Шахтинском, Донецке и трех районах Ростовской области: Каменском, Матвеево-Курганском и Чертковском. Раненых не было.
Минувшей ночью беспилотники сбиты в двух районах Ростовской области: Миллеровском и Чертковском, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.
Проживающая в доме семья находится у соседей
"В этот раз не обошлось без последствий. По предварительным данным, люди не пострадали. В результате падения БПЛА поврежден частный дом и автомобиль. Проживающая в доме семья находится у соседей. В доме пострадала кровля и выбиты стекла. Возгорания нет. Информация будет уточняться. Мы окажем всю необходимую помощь жителям", - написал он.
Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.
Напомним, в Ростове-на-Дону 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы с ранениями. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.
13 января в Таганроге в результате атаки погибла женщина. Также были повреждены восемь жилых домов, два промышленных объекта и шесть автомобилей. Власти пообещали помощь всем пострадавшим.
В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора региона.
