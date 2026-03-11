Директор ростовского завода признал вину по делу миллиардных хищениях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший генеральный директор Десятого подшипникового завода в Ростове-на-Дону Александр Дьяченко признал свою вину по делу о мошенничестве на 2,2 миллиарда рублей при выполнении гособоронзаказа.

Как писал "Кавказский узел", главное военное следственное управления СК России завершило расследование дел в отношении генерального директора ООО "Десятый подшипниковый завод" (ГПЗ-10) Александра Дьяченко, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, бывшего директора по экономике и финансам Николая Борисова, начальников планово-экономического отдела предприятия Феликса Захарцова и Романа Волкова.

Сегодня Советский районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела Дьяченко, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК ("Мошенничество"). Прокурор зачитал обвинительное заключение по делу, сообщает РИА «Новости».

Бывший генеральный директор ростовского подшипникового завода ГПЗ-10 Александр Дьяченко, которого обвиняют в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа признал вину. "Виновным себя признаю, раскаиваюсь", - цитирует слова Дьяченко ТАСС.

Ранее тот же суд приступил к слушаниям по делу о хищении в отношении финансового директора ГПЗ-10 Феликса Захарцова. Он также признал вину в полном объеме.

Отметим, что по делу о хищении на ГПЗ-10 намечены четыре судебных процесса. Материалы против генерального директора и двух его заместителей были выделены в отдельное производство и переданы на рассмотрение в особом порядке в Советский районный суд Ростова-на-Дону, так как они заключили досудебные соглашения. Дело еще четверых фигурантов - бывшего начальника 547-го военного представительства Министерства обороны РФ Андрея Сухомлина, а также бывшего заместителя руководителя Росстандарта Алексея Кулешова и их сообщников - будут слушать в Гарнизонном военном суде в Ростове-на-Дону.

По версии следствия, в 2020-2024 годах в рамках государственного оборонного заказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" были заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов путем завышения стоимости и внесения заведомо ложных сведений в документы о поставках указанной продукции похитили свыше 2,2 млрд рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере,

"Кавказский узел" также писал, что в конце 2023 года бывший директор "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М.Бериева" Юрий Грудинин был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорен к пяти годам колонии. По совокупности двух приговоров ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.