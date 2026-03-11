×

Кавказский узел

Лента новостей
12:58, 11 марта 2026

Новая партия российского зерна отправлена через Азербайджан в Армению

Вагоны с зерном. Фото: APA https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/vagony-s-zernom-napravlyayushhiesya-iz-rossii-v-armeniyu-segodnya-otpravleny-iz-baku-foto-640408

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из Баку в Армению сегодня отправлены 11 вагонов с российским зерном. Объем зерна, отправленного из России в Армению транзитом через Азербайджан, превысил 22 тысячи тонн.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта из Баку были отправлены семь вагонов с 488 тоннами зерна из России, следующие транзитом через территорию Азербайджана в Армению. С учетом этой партии из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 21 тысячи тонн зерна и 610 тонн удобрений.

В октябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. Власти Армении сочли это важным шагом для открытия региональных коммуникаций. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира между Ереваном и Баку.

Джей Ди Вэнс и Ильхам Алиев на подписании Хартии. Скриншот фото пресс-службы администрации президента Азербайджана от 10.02.26, https://president.az/az/articles/view/71562
21:49 11.02.2026
Визит Вэнса в Баку показал прагматизм интереса США к Южному Кавказу
Визит вице-президента США Джея Ди Вэнса в Армению и Азербайджан продемонстрировал стремление Вашингтона усилить свое присутствие в регионе, ослабив влияние России, считают опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" бакинские аналитики. При этом США меняют стратегию в выстраивании отношений со странами региона, переходя от партнерства на ценностной основе к сотрудничеству, базирующемуся на прагматизме и экономических интересах. 

Сегодня из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия российского зерна, сообщает Trend.

По данным агентства, зерно общим весом 1023 тонны (нетто - 770 тонн) перевозится в 11 вагонах, предыдущая партия была отправлена 9 марта.

На сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан уже отправлено более 22 тысяч тонн зерна (320 вагонов), а также 610 тонн удобрений (девять вагонов), пишет АПА.

Напомним, 8 августа 2025 года Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Причем Алиев и Пашинян не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержит размытые формулировки, указали аналитики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

18 декабря 2025 года Госнефтекомпания Азербайджана впервые осуществила поставку бензина в Армению, а 9 января Азербайджан отправил вторую партию - 1742 тонны бензина и 946 тонн дизтоплива. Объемы поставляемого Азербайджаном бензина незначительны, поставки можно рассматривать прежде всего как политический жест в контексте мирного урегулирования, указали армянские экономисты.

4 февраля Алиев и Пашинян на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли. Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер, заметили аналитики в Баку.

Автор: "Кавказский узел"

