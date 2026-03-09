×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:58, 9 марта 2026

Поезд с российским зерном отправлен через Азербайджан в Армению

Поезд с российским зерном. Баку, 9 марта 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/biznes/segodnya-cherez-azerbajdzhan-v-armeniyu-otpravyat-rossijskoe-zerno

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из Баку в Армению сегодня отправлены по железной дороге 488 тонн российского зерна. Объем зерна и удобрений, отправленных из России в Армению транзитом через Азербайджан, превысил 21,6 тысячи тонн.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля 25 вагонов с российским зерном проследовали через территорию Азербайджана в Армению. К этой дате из России в Армению через территорию Азербайджана было отправлено уже 285 вагонов с почти 20 тысячами тонн зерна.

В октябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. Власти Армении сочли это важным шагом для открытия региональных коммуникаций. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира между Ереваном и Баку.

Сегодня из Баку отправлены семь вагонов с 488 тоннами зерна из России, следующие транзитом через территорию Азербайджана в Армению, сообщает AПA.

Поезд с зерном проследует через станцию "Бёюк Кясик" в Грузию, откуда направится в направлении Армении, пишет сегодня Trend.

По данным агентства, с учетом этой партии из России в Армению транзитом через Азербайджан уже отправлено более 21 тысячи тонн зерна (302 вагона), а также 610 тонн удобрений (девять вагонов).

В последний раз 4 февраля из Азербайджана транзитом в Армению был отправлен грузовой поезд из восьми вагонов, перевозивший 560 тонн российского зерна, говорится в публикации.

Джей Ди Вэнс и Ильхам Алиев на подписании Хартии. Скриншот фото пресс-службы администрации президента Азербайджана от 10.02.26, https://president.az/az/articles/view/71562
21:49 11.02.2026
Визит Вэнса в Баку показал прагматизм интереса США к Южному Кавказу
Визит вице-президента США Джея Ди Вэнса в Армению и Азербайджан продемонстрировал стремление Вашингтона усилить свое присутствие в регионе, ослабив влияние России, считают опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" бакинские аналитики. При этом США меняют стратегию в выстраивании отношений со странами региона, переходя от партнерства на ценностной основе к сотрудничеству, базирующемуся на прагматизме и экономических интересах. 

Напомним, 8 августа 2025 года Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Причем Алиев и Пашинян не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержит размытые формулировки, указали аналитики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

18 декабря 2025 года Госнефтекомпания Азербайджана впервые осуществила поставку бензина в Армению, а 9 января Азербайджан отправил вторую партию - 1742 тонны бензина и 946 тонн дизтоплива. Объемы поставляемого Азербайджаном бензина незначительны, поставки можно рассматривать прежде всего как политический жест в контексте мирного урегулирования, указали армянские экономисты.

4 февраля Алиев и Пашинян на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли между двумя странами.

Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер. Поставки из Азербайджана энергоресурсов могут ослабить зависимость Армении от России, заметили аналитики в Баку.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
"Маршрут Трампа (TRIPP)". Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
18:18, 4 марта 2026
Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на сроки реализации "Маршрута Трампа" на Южном Кавказе 
Джей Ди Вэнс и Ильхам Алиев на подписании Хартии. Скриншот фото пресс-службы администрации президента Азербайджана от 10.02.26, https://president.az/az/articles/view/71562
21:49, 11 февраля 2026
Визит Вэнса в Баку показал прагматизм интереса США к Южному Кавказу
Флаги Армении и Азербайджана. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:35, 5 февраля 2026
Бакинские аналитики оценили перспективы развития торговых связей с Ереваном
Поезд с зерном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
15:58, 1 февраля 2026
Очередной состав с российским зерном отправлен через Азербайджан в Армению
Вагон с пшеницей, который отправят в Армению через Азербайджан. 6 ноября 2025 г. Фото: APA https://ru.apa.az/strani-snq/do-konca-yanvarya-v-armeniyu-dostavyat-132-vagona-rossiiskoi-psenicy-cerez-azerbaidzan-626554
13:13, 7 ноября 2025
Будущее транзита грузов через Азербайджан в Армению вызвало опасения пользователей соцсети
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Балкарцы в национальной одежде. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Депортация балкарцев

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
08:35, 7 марта 2026
Ветер с Апшерона
31
Если не КСИР ударил, то кто?
Фото
08:51, 1 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Противоположные позиции азербайджанцев по Ирану
Фото
16:33, 28 февраля 2026
Нагорные повороты. Карабах
7
Трилогия видеохроники Арцаха
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Артемий Останин. Скриншот фото RusNews https://t.me/rusnews/80666.
06 марта 2026, 20:58
Мосгорсуд оставил без изменений приговор Артемию Останину

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Фото: www.donland.ru
06 марта 2026, 18:08
Пятеро заключенных из Кабардино-Балкарии осуждены по делу о тюремном джамаате

Зарифа Саутиева. Фото: ФортангаОрг https://fortanga.org/2021/11/zarifa-sautieva-rasskazala-v-sude-o-tyazhelyh-bytovyh-usloviyah-v-sizo/
06 марта 2026, 14:57
Зарифе Саутиевой запрещено уезжать из России

Артемий Останин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
06 марта 2026, 14:01
Прокуратура потребовала ужесточить наказание Останину

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше