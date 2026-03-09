Поезд с российским зерном отправлен через Азербайджан в Армению

Из Баку в Армению сегодня отправлены по железной дороге 488 тонн российского зерна. Объем зерна и удобрений, отправленных из России в Армению транзитом через Азербайджан, превысил 21,6 тысячи тонн.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля 25 вагонов с российским зерном проследовали через территорию Азербайджана в Армению. К этой дате из России в Армению через территорию Азербайджана было отправлено уже 285 вагонов с почти 20 тысячами тонн зерна.

В октябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. Власти Армении сочли это важным шагом для открытия региональных коммуникаций. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира между Ереваном и Баку.

Сегодня из Баку отправлены семь вагонов с 488 тоннами зерна из России, следующие транзитом через территорию Азербайджана в Армению, сообщает AПA.

Поезд с зерном проследует через станцию "Бёюк Кясик" в Грузию, откуда направится в направлении Армении, пишет сегодня Trend.

По данным агентства, с учетом этой партии из России в Армению транзитом через Азербайджан уже отправлено более 21 тысячи тонн зерна (302 вагона), а также 610 тонн удобрений (девять вагонов).

В последний раз 4 февраля из Азербайджана транзитом в Армению был отправлен грузовой поезд из восьми вагонов, перевозивший 560 тонн российского зерна, говорится в публикации.

Визит Вэнса в Баку показал прагматизм интереса США к Южному Кавказу Визит вице-президента США Джея Ди Вэнса в Армению и Азербайджан продемонстрировал стремление Вашингтона усилить свое присутствие в регионе, ослабив влияние России, считают опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" бакинские аналитики. При этом США меняют стратегию в выстраивании отношений со странами региона, переходя от партнерства на ценностной основе к сотрудничеству, базирующемуся на прагматизме и экономических интересах.

Напомним, 8 августа 2025 года Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Причем Алиев и Пашинян не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержит размытые формулировки, указали аналитики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

18 декабря 2025 года Госнефтекомпания Азербайджана впервые осуществила поставку бензина в Армению, а 9 января Азербайджан отправил вторую партию - 1742 тонны бензина и 946 тонн дизтоплива. Объемы поставляемого Азербайджаном бензина незначительны, поставки можно рассматривать прежде всего как политический жест в контексте мирного урегулирования, указали армянские экономисты.

4 февраля Алиев и Пашинян на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли между двумя странами.

Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер. Поставки из Азербайджана энергоресурсов могут ослабить зависимость Армении от России, заметили аналитики в Баку.