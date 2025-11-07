Будущее транзита грузов через Азербайджан в Армению вызвало опасения пользователей соцсети

Транзит грузов через Азербайджан в Армению может быть прекращен по решению Баку в любой момент, указали пользователи соцсети. Правительство Казахстана проинформировало об отправке груза пшеницы в Армению через Азербайджан.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению. Российские железные дороги организовали отправку более одной тысячи тонн пшеницы со станции Димитровград в Ульяновской области в Армению. В правительстве Армении отметили, таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира, установленного между Ереваном и Баку.

Снятие ограничений на транзит грузов в Армению не принесет значительных доходов официальному Баку, но откроет перспективы для более широкого экономического взаимодействия двух стран, считают азербайджанские аналитики. Маршрут транзита является затратным и пока подходит для демонстрационных поставок, считают армянские эксперты.

Две публикации о начале перевозки российского зерна через Азербайджан в Армению набрали на странице "Кавказского узла" в Facebook*, на которую подписаны 159 тысяч человек 206 и 80 комментариев.

Часть пользователей выразила опасения, что железнодорожные перевозки через Азербайджан в Армению могут быть прекращены.

"В любой момент могут закрыть канал" - считает Gennady Musaelayn.

С ним согласился пользователь, чей ник написан по-армянски. Он отметил, что что канал могут закрыть хоть "завтра".

"Коридор нужен всем, в первую очередь самой Армении. Через этот коридор Армения сильно поднимет свой ВВП", - считает Улугбек Абдулхаков.

Ряд пользователей отметили, что можно было возить грузы в Армению через Грузию.

"Можно было напрямую через Грузию, а не в обход через Азербайджан", - указал Геворг Арутюнян.

"Как вагоны с зерном дойдут до Грузии, если только не через Азербайджан?" - возразил Mushfig Guseinov.

"Через Сочи, Сухуми, Тбилиси ближе, но с 92 года после военного конфликта это не вариант", - прокомментировал Arnold Grigor.

"Напрямую через Грузию только авто перевозка, но из-за зимы и ограничений по проезду через "Верхний Ларс", это (железнодорожное сообщение) лучшее решение. ЖД-перевозка в разы дешевле авто, то есть выгоднее", - указал Эльмар Сеидов.

"Я не понимаю, почему только пшеницу привозят в Армению? Других продуктов нету?" - спросил Artur Vardanyan.

"Азербайджан просто разблокировал дорогу, пользуйтесь и везите, что хотите. Конечно, в рамках закона" - ответил Дадаш Абасов.

Армения не занимается выращиванием пшеницы и полагается на импорт. "Площадь посевов пшеницы в Армении не ограничена с точки зрения качества и выращивания высококачественной пшеницы — она скорее незначительна. Мы импортируем около 98 процентов зерна. Из-за особенностей почв и климата мы не можем полностью обеспечить внутреннее потребление", - отметил ранее экономист Граир Камендатян.

Часть пользователей указала, что перевозки из России начались после решения Казахстана о поставках зерна.

"Как только просекли, что казахстанское едет, сразу расшевелились", - написала Anush Gevorgyan.

Национальный зерновой оператор Казахстана 6 ноября направил первую партию продовольственной пшеницы в Республику Армения. "Поставка стала возможной впервые за 30 лет благодаря договоренностям между главами государств Казахстана и Азербайджана, позволившим возобновить транзит через территорию Азербайджана. О снятии всех ограничений на транзит грузов в направлении Еревана было объявлено на встрече Президентов Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева 21 октября 2025 года в Астане", - сообщило правительство Казахстана на своем сайте.

Напомним, что 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Однако Алиев и Пашинян не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержит размытые формулировки, указали аналитики.