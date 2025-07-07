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10:35, 7 июля 2025

Требования QR-кода на границе осложнили въезд в Россию жителям Южного Кавказа

Прохождение границы. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отсутствие QR-кода, который по новым правилам рекомендуется иметь для въезда в Россию гражданам в том числе государств Южного Кавказа, приводит к задержкам на границе и становится поводом для отказов во въезде.

Как писал "Кавказский узел", 30 июня вступил в силу новый порядок въезда в Россию граждан безвизовых стран, в том числе Азербайджана, Армении и Грузии. Они должны не позднее, чем за трое суток до поездки зарегистрироваться в государственном приложении RuID, указав свои данные и цели приезда.

Регистрация в приложении RuID включает фотосъемку человека и запись образца его голоса, а уже в России необходимо будет подтвердить данные в многофункциональном центре (МФЦ). При заполнении заявления необходимо также загрузить фотографию удостоверения личности и указать, какие регионы страны планируется посетить, сообщил "Коммерсант". 

Некоторые иностранные граждане восприняли нововведение как «дополнительную бюрократическую процедуру, осложняющую жизнь иностранцам в России». При этом один из них, Алишер из Узбекистана, не высказал сожаления из-за ужесточения условий въезда в Россию.

Не пускают свободно в Россию – будем работать в странах Европы

"Возможно, теперь наши соотечественники задумаются о своей ценности и будут стремиться к более достойным условиям труда. Не пускают свободно в Россию – будем работать в странах Европы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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Мужчина пояснил, что раньше работал в Краснодаре на строительстве домов в качестве трудового мигранта. "Но от моего дохода ничего не оставалось: взятки, всевозможные поборы и нововведения - и мое пребывание в России становилось бессмысленным. И я даже не хочу вспоминать все издевательства и унижения, через которые я прошел. Сейчас я работаю в Европе, отношение к мигрантам гораздо человечнее. Это мой личный опыт", - рассказал Алишер.

Представитель погранслужбы в московском аэропорту Шереметьево сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что новая инициатива пока никак не отразилась на работе пограничников. «Никаких указаний относительно обязательности наличия приложения RuID или QR-кода у желающих въехать в Россию нам не поступало. Пропускной режим в страну осуществляется в прежнем режиме», - сказал он.

26 июня Минцифры официальным письмом предупредило Минтранс и Минэкономразвития о "добровольном характере заполнения заявления о въезде в Российскую Федерацию с использованием приложения RuID в рамках эксперимента". 

При этом правозащитники начали фиксировать жалобы на новые правила въезда в страну, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» юрист для мигрантов Валентина Чупик.

Часть пропускают, часть не пропускают

«Происходит по-разному. В большинстве случаев QR-код требуют как обязательный, держат на границе по много часов, потом часть пропускают, часть не пропускают, и не пропущенным мотивируют, в том числе отсутствием QR кода, хотя других пропускают и без него», - рассказала правозащитница.

Регистрация в RuID или ее отсутствие на пропуск через границу почти не влияет, отмечает она. «Разве что пограничники еще и этот вопрос задают и произвольно не пропущенных обвиняют в том, что они не прошли эту регистрацию (в том числе тех, кто прошли, но не получили QR-код, поскольку приложение чаще не работает)», - сказала она.

Чупик выразила уверенность, что после обкатки проекта его сделают «обязательным, если не на уровне нормативного акта, то на уровне правоприменения».

За юридической помощью, по ее словам, в последнее время чаще всего обращаются граждане Армении и Таджикистана, несмотря на осложнение отношений между Россией и Азербайджаном. «Как раз обращений от граждан Азербайджана с 26 июня стало меньше, а от граждан Армении и Таджикистана – больше», - сказала Валентина Чупик.

27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге скончались выходцы из Азербайджана – братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, другие представители диаспоры получили травмы. За этим последовало ухудшение отношений двух государств, материалы о котором собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

Руководитель сети «Миграция и право» Светлана Ганнушкина (включена в реестр иностранных агентов) сообщила, что ее организация пока не фиксирует значительных нарушений в связи с запуском проекта «цифрового паспорта для иностранцев» (RuID).

«Пока нет ничего определенного. Проблемы [у азербайджанцев] были только в Екатеринбурге и Воронеже», - сказала Ганнушкина корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, в мае 2024 года Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам Грузии въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов. В октябре того же года Путин расширил действие безвизового режима для граждан Грузии, разрешив им въезд в Россию на срок более 90 дней, в том числе для работы и образования, без оформления виз.

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Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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