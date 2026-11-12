Реставрация башенного комплекса актуализировала вопрос о разногласиях ингушских тейпов

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В ингушском селе Ляжги завершена реставрация башенного комплекса «Гаракх». Глава республики после общения со старейшинами рода Гаракх призвал ингушские тейпы прекратить споры о принадлежности родовых башен.

Как писал "Кавказский узел", в августе группа жительниц Ингушетии в видеообращении к главе республики Махмуду-Али Калиматову призвала спасти средневековый комплекс "Башни двух соперниц" (упоминается также как "Башни двух жен") в Джейрахском районе. Комплексу грозит обрушение из-за осыпания скалы, на которой он возведен. Комитет охраны объектов культурного наследия Ингушетии рапортовал о разработке проекта по реставрации "Башен двух соперниц", начать работы планируется в 2027 году.

Об аварийном состоянии "Башен двух соперниц", признанных объектом культурного наследия, жители Ингушетии заявляли еще в марте 2024 года. Аварийное состояние этого комплекса можно назвать типичным для Ингушетии, поскольку практически все башни "стоят уже пару столетий без ухода", заявил "Кавказскому узлу" в августе 2026 года учредитель ингушского историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев.

В комплексе "Гаракх" отреставрированы шесть башен и три склепа

О реставрации башенного комплекса в Джейрахском районе объявил вечером 11 ноября в своем телеграм-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. "Сегодня побывал в селе Ляжги Джейрахского района, где завершена реставрация башенного комплекса «Гаракх». Вместе со старейшинами рода Гаракх, жителями села и представителями тейпа осмотрел восстановленные сооружения, обсудил вопросы сохранения исторического наследия", - написал чиновник.

В комплексе "Гаракх" восстановлены девять объектов культурного наследия: боевая башня, пять жилых башен и три склепа, пояснил Калиматов.

Историческое наследие не должно становиться причиной споров между фамилиями и тейпами

"Во время общения со старейшинами затронули и непростой вопрос родовой принадлежности башенных комплексов. Считаю, что историческое наследие не должно становиться причиной споров между фамилиями и тейпами. У каждого рода своя история и память о предках, но башни принадлежат к общему культурному наследию ингушского народа. Их сохранение должно нас объединять", - написал он.

Является ли башенный комплекс "Гаракх" предметом такого спора, глава республики не уточнил.

Угроза разрушения средневековых башен встревожила ингушских активистов Властям следует уделить больше внимания сохранению средневековых башенных комплексов, находящихся под угрозой обрушения.

Он отметил роль основателя благотворительного фонда "Сафмар" Михаила Гуцериева, который уже нескольких лет финансирует программу реставрации исторических памятников Ингушетии.

"С 2023 года благодаря этой инициативе ведётся работа примерно на 500 башенных комплексах. Это серьёзные частные вложения в сохранение нашего общего достояния. Без такой поддержки многие памятники могли бы со временем оказаться безвозвратно утраченными", - заявил Калиматов.

Чиновник добавил, что поручил "профильным ведомствам совместно с муниципалитетами" определить ответственных за состояние восстановленных объектов, организовать регулярные осмотры и своевременное устранение повреждений.

Споры из-за родовых башен приводили к стычкам и перестрелкам

В Ингушетии периодически возникают споры между различными тейпами из-за родовых башен. В частности, 18 октября было опубликовано обращение, в котором Совет старейшин при главе Ингушетии призвал тейпы Тумгоевых и Кодзоевых мирно решить спор, связанный с башенным комплексом. Пользователи соцсети, обсуждая спор, выразили опасения, что конфликт может обостриться, и раскритиковали власти за бездействие на фоне разногласий тейпов.

Споры по поводу родовых башен неоднократно приводили и к столкновениям между представителями тейпов. Так, 19 августа 2023 года в Джейрахском районе произошла массовая драка между представителями тейпов Куштовых и Ваделовых. Представитель Ваделовых назвал причиной конфликта закрытие доступа к башенному комплексу. По его словам, Ваделовы считали землю принадлежащей их тейпу, а Куштов передал её гостиничному комплексу под видом реставрации.

В декабре 2019 года в Ингушетии произошла перестрелка, в которой погиб один человек, ещё шестеро были ранены. Причиной этого конфликта между представителями семей Евлоевых и Полонкоевых стал спор о принадлежности башенного комплекса Пялинг.

В январе 2021 года представители Полонкоевых пытались организовать встречу с Евлоевыми для урегулирования конфликта, рассказал член совета тейпов Ингушетии Иса Дарсигов. По его словам, приглашения неоднократно направлялись, однако встречи не состоялись.

Родовые башни издавна служили ингушским семьям жилищем и защитой от нападений, а их строительство требовало объединения сил и средств всего рода. Наследственная доля в боевой башне и родовом могильнике имела значение для общественного положения человека. Башни были также средоточием семейных обрядов: очаг и надочажная цепь считались священными, с ними связывали память об умерших и приобщение невесты к семье мужа, сказано в материале, опубликованном 20 мая 2013 года на сайте Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.